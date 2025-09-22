La mejor noticia del Cádiz CF en Málaga más allá de la victoria

El Cádiz CF logró en Málaga algo más que su primera victoria a domicilio de la temporada 2025-26. Le bastó con un gol y una resistencia numantina para poner en práctica el verbo ganar y sumar tres puntos que le permiten asentarse aún más en la planta alta de la clasificación.

Después de dos campañas marcadas por el sufrimiento (descenso de Primera a Segunda y pésimo rendimiento en el retorno a la división de plata), el Cádiz CF emite señales que hacen pensar en un cambio de rumbo a la espera de confirmación en las próximas semanas/meses. Comenzar bien el curso es importante para que todo fluya.

El estado de alegría se instala en el vestuario y en una afición que, ahora sí, vuelve a sonreír con su equipo después de mucho tiempo. La conexión entre

El Cádiz CF acumula méritos para estar donde está, en plaza de ascenso directo. Lo que tenga que ser será, pero ahora es tiempo de disfrutar del momento. Los buenos resultados son fundamentales para que las revueltas aguas del pasado reciente vuelvan a su cauce.

La corriente es favorable. Gana lo merezca o no, empata cuando parece que puede perder y evita la derrota gracias a un indomable espíritu competitivo que le hace mantenerse vivo en cada partido. Sabe buscar la suerte cuando la necesita, marca gol en todos los encuentros, cierra la portería (tres encuentros a cero)... todo sale a pedir de boca.

El Cádiz CF está donde se merece y en La Rosaleda desarrolló la que quizás fue su actuación más completa en las seis jornadas iniciales del campeonato. No es que hiciese un partido brillante, pero sí extendió la solidez a lo largo del tiempo. Esa prolongada consistencia fue la clave para amarrar el primer triunfo como visitante. Suele decir que hay mini partidos dentro de los partidos, que es muy complicado hacerlo bien durante los noventa y tantos minutos. El cuadro gaditano lo consiguió por primera vez esta campaña. Más allá de la victoria, esa fue la mejor noticia en su visita a territorio malagueño. Funcionó como un bloque compacto.

Los de Gaizka Garitano defendieron mejor que nunca. Apenas concedieron ocasiones y la mayor parte de los remates del rival (hizo 17) se marcharon fuera. Cuando los disparos fueron a portería emergió la figura salvadora de Víctor Aznar, cada vez más asentado entre los palos.

Si además de resultados positivos, el Cádiz CF es capaz de pulsar la tecla de la regularidad en el juego, se puede convertir en un equipo de máxima fiabilidad y estabilizarse en la zona noble de la tabla. En ello está. En la Costa de Sol mostró una robustez que supuso un paso más en su progresión. Hay motivos para la ilusión, pero sin lanzar las campanas al vuelo. Se trata de ir día a día y con el paso de las jornadas ver cuál es la situación real. El presente es inmejorable, el futuro está por escribir. Esto no es cómo empieza sino cómo acaba.