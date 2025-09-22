Precios de las entradas de promoción para abonados para el partido Cádiz CF - Ceuta

Aficionados del Cádiz en un partido en casa.

Después de imponerse al Málaga (0-1) en La Rosaleda, el Cádiz CF regresa al estadio Nuevo Mirandilla para recibir a la AD Ceuta el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las 16:15 horas en el partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion.

Para este encuentro, el club ha lanzado una promoción especial para abonados, que podrán retirar tres entradas al precio de una, disponible únicamente el lunes, el martes y el miércoles, y aplicable en todas las gradas del estadio.

Los precios habituales de las localidades son:

Preferencia Alta: 15 €

Preferencia Baja: 20 €

Tribuna Alta: 25 €

Desde la entidad cadista informan de que a partir del jueves, las entradas se pondrán a la venta para el público en general y desaparecerá la promoción.

La venta será exclusiva por internet. Para más información, los aficionados pueden contactar con el número de teléfono 956 00 00 11.

Horario de atención al socio: