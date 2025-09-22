El Cádiz CF, como el Real Madrid y el Barcelona

El Cádiz CF acapara la atención en los coletazos iniciales de la competición gracias a un recorrido inmaculado que le conduce a la parte alta de la clasificación mientras activa el motor de la ilusión en su hinchada. Tras abrazar la victoria en el estadio del Málaga (0-1) el pasado domingo 21 de septiembre, escaló hasta la segunda posición para pasar una alegre estancia de una semana en plaza de ascenso directo a la espera del siguiente capítulo liguero.

El excelente comienzo del Cádiz CF es un hecho incontestable gracias a un brillante balance de cuatro triunfos y un par de empates. Ha sumado 14 puntos de 18. No hay ningún equipo que tenga más puntos porque el Deportivo de La Coruña, líder, acredita también la misma cifra aunque con un saldo goleador más positivo que le hace estar arriba del todo.

La clave de extraordinario arranque radica en sumar de tres en tres y en no perder. En una Liga tan igualada como la que se disputa en Segunda División, resulta harto complicado mantener a cero el casillero de las derrotas. El Cádiz CF atesora el mérito de permanecer invicto después de media docena de compromisos, algo de lo que sólo puede presumir el conjunto gallego. Los dos primeros clasificados son los únicos que no han sufrido un varapalo y se unen al Real Madrid, Barcelona y Elche como invictos en Primera y Segunda, aunque en el selecto grupo de la élite llevan una jornada menos.

Los 37 conjuntos restantes que se reparten entre las dos principales categorías del fútbol español (17 en Primera y 20 en Segunda) ya han probado el amargo sabor de la derrota. El Real Madrid es el único que ha ganado todos los partidos aunque esto no ha hecho más que empezar.

La realidad es que el Cádiz CF se muestra de momento como un equipo intratable a pesar de los numerosos movimientos que se han producido en la plantilla a lo largo del mercado de verano. La adaptación está siendo muy rápida.