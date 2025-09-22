Víctor Aznar resume en dos palabras el estado del Cádiz CF

El Cádiz CF hizo lo que le faltaba para dar un paso más en su brillante comienzo de temporada 2025-26. Le faltaba ganar como visitante y lo logró en el estadio La Rosaleda el pasado domingo 21 de septiembre con el 0-1 sobre el Málaga en el duelo andaluz de la sexta jornada.

No sólo venció el equipo amarillo, sino que además dejó la portería a cero por primera vez fuera de casa. Uno de los protagonistas fue Víctor Aznar, bien escoltado por sus compañeros y con intervenciones de mérito cuando el adversario consiguió tirar entre los palos. El cuadro costasoleño apretó de lo lindo en la recta final del encuentro pero no pudo impedir el triunfo de la escuadra gaditana.

El cancerbero está aprovechando la titularidad en su primer curso como integrante de la primera plantilla a todos los efectos. Acumula tres porterías a cero en media docena de compromisos ligueros y con sus paradas contribuye a la estancia del equipo en plaza de ascenso directo.

El guardameta no puede estar más contento. Todo va sobre ruedas en los albores de un curso que ha empezado de la mejor manera posible. Está disfrutando en su primer año como profesional.

Víctor Aznar se expresó a través de su cuenta de X (antes twitter) después del valioso triunfo en el terreno del Málaga. Su mensaje fue breve, de sólo dos palabras, pero quizás resumió con precisión el estado actual del universo cadista. Con semejante arranque de campaña, es imposible que no se encienda la mecha de la ilusión. Así, el portero lo dijo claro después del triunfo: "Seguimos soñando".

El mensaje del arquero recibió respuestas de aficionados que alabaron su buen papel en la portería del Cádiz CF.