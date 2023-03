El máximo goleador del Almería se lesiona antes del partido contra del Cádiz CF

El Cádiz CF, tras empatar (2-2) ante el Getafe el pasado viernes 10 de marzo, arranca una hoja del calendario y traslada la mirada al partido contra el Almería de la 26ª jornada de Liga.

El conjunto amarillo se presentará en el Power Horse Stadium 'Estadio de los Juegos Mediterráneos' el sábado 18 de marzo con la necesidad de una victoria en un duelo andaluz entre rivales directos que pelean en la parte trasera de la clasificación. Los de Sergio González ocupan la 16ª posición con 27 puntos. Los de Rubi, la penúltima (la 19ª) con 25.

El objetivo de los gaditanos es atrapar un triunfo con el que alejarse de uno de sus adversarios. Un empate como mal menor. Deberá hilar muy fino ante un oponente que se crece en su feudo.

El Almería cayó (2-1) en el campo del Sevilla y además de quedarse sin los puntos es posible que haya perdido a dos jugadores importantes para el partido contra el Cádiz CF.

Y es que tanto Sergio Akieme como El Bilal Touré se tuvieron que marchar lesionados en los compases iniciales del encuentro disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El lateral izquierdo Akiene marcó el gol del Almería en el minuto 2 pero poco después tuvo que ser sustituido al sufrir una dolencia muscular que le impidió continuar. Lo tiene muy difícil para poder llegar a la cota con el cuadro cadista.

El Bilal Touré también sufrió un problema muscular que le obligó a abandonar pronto el terreno de juego. Salvo recuperación milagrosa durante la semana, no estará en el once inicial ante el Cádiz CF. Es una baja sensible porque es el máximo goleador del Almería con seis tantos