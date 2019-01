“Si marco lo celebraré con mi familia”

Dani Romera regresará este sábado a su tierra y lo hace con ilusión pese a que no cuenta todo lo que desearía para el entrenador.

“Mi familia vendrá a verme y si marco seguro que lo celebraré con ella, pero seguramente no lo haré con la euforia del gol de mi vida”, ha revelado el almeriense en la sala de prensa de El Rosal, en donde ha precisado que ya se ha enfrentado alguna vez a su ex equipo “pero no en el Estadio Juegos del Mediterráneo”.

Asume su rol de tercer delantero, aunque no descarta cambiar de aires para buscar más minutos. “Estoy dispuesto a trabajar para ganarme el puesto, ahora cuento con minutos, tengo que aprovecharlos, esperar mi oportunidad y ponérselo difícil al míster. Pertenezco a este club, me queda este año y otros dos, me siento muy a gusto aquí, pero soy joven y necesito jugar. No termino de arrancar y para seguir creciendo necesito minutos”.

Aunque reconoce que “jugando con dos delanteros tengo más posibilidades” y se abre a la opción de actuar de mediapunta -“me gusta esa posición”, afirma-, no asegura su continuidad. “No sé si me quedaré, lo decidirá si juego o no, si soy importante. Todo está en el aire”.

Las lesiones tampoco le han dejado mostrar todo lo que lleva dentro. “No lo he pasado bien desde el principio, en pretemporada me lesioné un tobillo, luego cuesta entrar, después caes otra vez y no acabas de arrancar. El equipo está bien y entiendes la situación pero no juegas. Me siento importante pero necesito jugar titular”.

Sobre el Almería, apunta que “es un gran equipo, ha salido de abajo, que llevaba varios años complicados, destaco sobre todo el contragolpe y su grupo unido. Complicado ganar allí. Han fichado a gente con ganas de crecer y están haciendo las cosas muy bien. Los delanteros son muy rápidos”.