Manolo Pérez: "No lo dije para echar mierda a los jugadores del Cádiz CF"

El partido del Cádiz CF contra el Almería se disputó en el estadio Nuevo Mirandilla en medio de un ambiente enrarecido. La afición local lanzó críticas contra el presidente, Manuel Vizcaíno, y cargó contra los futbolistas por no poder superar a un adversario con dos jugadores menos al que finalmente venció con dos goles que llegaron en el tiempo de prolongación. Hubo tensión y algún posible feo gesto a la grada de jugadores del equipo amarillo.

Unos días después, el ex jugador cadista Manolo Pérez habló en Radio Cádiz (Cadena Ser) y se expresó en estos términos: "En el Cádiz CF de este año nadie tiene derecho a echarle cojones al público, me parece una falta de respeto brutal y no se puede permitir... Los jugadores deben agachar la cabeza, no pueden encararse con los aficionados".

Manolo Pérez fue futbolista del Cádiz CF durante dos temporadas y media: la 2003-04, la 2004-05 y la primera parte de la 2005-06. Centrocampista de calidad, participó en el ascenso a la élite en 2005 y desde su marcha siempre ha estado pendiente del conjunto amarillo, con el que disputó 87 partidos oficiales y marcó 13 goles.

El ex jugador quiso matizar sus declaraciones con una larga argumentación: "Quiero matizar porque se han podido malinterpretar mis palabras. En ningún momento quiero aprovechar esta situación sobre que la relación entre los jugadores del Cádiz CF y la afición no esté pasando su mejor momento. Siempre hablo claro y con respeto. Me da rabia porque se malinterpretan mis palabras y no quiero pensar que se hayan utilizado, pero en este momento no me apetece ni necesito este tipo de tonterías".

Continuó Manolo Pérez: "Yo sigo pensando lo mismo, no hablo para retractarme, sigo pensando que la afición es soberana y el jugador bajo ningún concepto puede encararse, pero utilizo términos como echarle 'cojones' o que es una falta de respeto, que lo es. Para mí es una falta de respeto que un jugador de cualquier equipo se encare ante los aficionados que pagan todos los años y no se le puede engañar porque ven todos los partidos, pero me da rabia porque además de cadista también soy ex futbolista y los jugadores que hay ahora son colegas mios. Sé lo que es estar ahí y a mí también me han pitado, por eso que quede claro que no lo dije para echar mierda a los jugadores. He visto unos titulares en prensa y quiero aclarar el contexto. No quiero que se piense que Manolo Pérez mete mierda a los jugadores del Cádiz CF".