La lista de posibles rivales del Cádiz CF en la Copa del Rey

Roger Martí, en la cita contra el UCAM en la que hizo doblete para mantener vivo al Cádiz en el torneo.

El Cádiz CF estará muy pendiente este martes, día 11 de noviembre, para conocer su rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los amarillos estarán en el bombo después de eliminar en el primer cruce al UCAM Murcia (1-3), equipo del grupo 4 de Segunda Federación.

El sorteo de este martes dará comienzo a la una del mediodía y del mismo saldrá si el Cádiz CF se medirá -de nuevo a partido único- a un conjunto de Primera Federación o a otro conjunto de Segunda División, con la posibilidad en el segundo caso de disputar el partido como local porque para ello se establecerá el orden de la salida de las bolas.

Un total de 56 equipos, entre ellos el conjunto dirigido por Gaizka Garitano, participan en el sorteo, del que vuelven a ausentarse por última vez los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España: el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao.

Como en la primera ronda, los equipos de superior categoría se enfrentarán como visitantes a los de inferior división, mientras que de cara al sorteo se tendrá en cuenta el criterio geográfico quedando divididos los participantes en dos grupos y no en cuatro como ocurriera en la primera ronda.

Los quince equipos de Primera que participan en el sorteo se enfrentarán a los clubes de Tercera Federación y de Segunda Federación, quedando dos clubes que se medirán a equipos de Primera Federación.

Los conjuntos de Segunda División como el Cádiz CF jugarán contra los nueve equipos restantes de Primera Federación en los campos del conjunto de la tercera categoría nacional. Quedarán libres ocho equipos de Segunda que se medirán entre ellos en cuatro cruces disputar en el campo del equipo que salga en primer lugar en ese cruce del sorteo.

Los equipos de Segunda clasificados son los siguientes: Cádiz CF, Almería, Granada, Real Zaragoza, Sporting, Albacete, Eibar, Ceuta, Leganés, Huesca, Deportivo, Mirandés, Burgos, Racing, Cultural Leonesa, Andorra y Málaga.

Los once conjuntos de Primera Federación a los que podría medirse el equipo cadista son Eldense, Tenerife, Cartagena, Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Guadalajara, Talavera, Ourense CF, Ponferradina y Real Murcia.

Esta segunda ronda de la Copa se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre.

¿A qué hora empieza el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey?

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo este martes 11 de noviembre. El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV y online el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey?

En España, el sorteo de segunda eliminatoria de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.