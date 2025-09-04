Liga 2025-26: formación y salir de la quinta categoría, doble objetivo del Cádiz CF Mirandilla

El Cádiz CF Mirandilla cerró su preparación de cara a la próxima temporada, que comienza el próximo domingo 7 de septiembre (12:00 horas) contra el ascendido Dos Hermanas 1971. Tras un verano convulso, marcado por la salida de varios jugadores importantes, el filial amarillo ha dejado buenas sensaciones en los últimos encuentros de pretemporada. Entre ellos destaca la victoria frente al Chiclana CF, rival al que se medirá durante la campaña.

A pesar de las dificultades encontradas en la confección de la plantilla, tras el descenso de categoría y la marcha de futbolistas clave, el equipo ha mostrado una línea ascendente. Los de Francisco Cordero 'Rubio' afrontan un curso ilusionante, con el claro objetivo de pelear por el ascenso, conscientes de la exigencia de una categoría en la que competirán equipos de gran nivel como la Balona, el propio Chiclana CF, el Ciudad de Lucena o el Utrera.

El plantel amarillo cuenta con varios jugadores que han trabajado durante la pretemporada con el primer equipo y que serán piezas fundamentales en el nuevo proyecto. Juan Díaz ha ejercido de capitán en los últimos partidos, mientras que futbolistas como Samu Almagro o Ismael Álvarez se mantuvieron en dinámica de primer equipo. También estaban pendientes de resolver su futuro jugadores como Marcos Denia o Álvaro Bastida, que en el último día de mercado salieron al Pontevedra y al Arenteiro, respectivamente. Una de las noticias más destacadas de la pretemporada ha sido la incorporación de Raúl Pereira al primer equipo, donde formará parte de la plantilla dirigida por Gaizka Garitano.

En el capítulo de salidas, la afición más cercana al Cádiz CF Mirandilla ha recibido con pesar las marchas de Borja Vázquez, Marco Viciana, Nico Junior -el curso pasado estuvo cedido-, Peter Chikola, Javirro, Pablo Barea o Luis Morales, entre otros, quienes el club decidió no incluir en el nuevo proyecto para competir en Tercera Federación.

En el apartado de incorporaciones, el filial se ha reforzado con futbolistas como Mario Vela, Luis Simón y Rafael Carreira. Además, han dado el salto desde el juvenil A jóvenes con gran proyección como Guillermo González y Roberto Rosado, ambos con experiencia en el filial amarillo y en la selección española sub'17.

Con una mezcla de juventud, nuevas caras y jugadores que aspiran a consolidarse en el primer equipo, el Cádiz CF Mirandilla encara una temporada en la que el doble reto viene marcado por mantener un proceso acorde de formación y luchar por el ascenso para recuperar la categoría perdida, pues es un paso atrás preparar canteranos para Segunda División desde la quinta categoría.

No queda muy lejos en el tiempo aquel filial cadista que de la mano de Baldomero Hermoso 'Mere' y Juanma Pavón se codeó con los mejores de Tercera, alcanzó un histórico ascenso a la desaparecida Segunda B y, en muchas ocasiones, era un placer verle jugar al fútbol.