Cara y cruz del Cádiz CF Mirandilla en un triangular en Barbate

El Cádiz CF Mirandilla afrontó una nueva cita de preparación en Barbate con la disputa de un triangular que dejó buenas sensaciones con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones del club local. El triangular lo completó el Chiclana CF, que esta campaña será rival de los amarillos en Tercera.

En el primer encuentro, el filial cadista se impuso con claridad al Barbate CF por 0-5 gracias a un póker de Niza y un gol en propia puerta, en un partido dominado de principio a fin tanto en lo físico como en lo táctico. Francisco Cordero 'Rubio' alineó a David bajo palos; en defensa a Juan Díaz, Mario Vela, Carreira y Manu Márquez; en el doble pivote a Alex Expósito y Pajarón; y en la parcela ofensiva a Ismael Álvarez, Niza y Marlon, con Luis Simón como delantero. El equipo llevó la iniciativa desde el inicio y no dio opción al conjunto local, que se vio superado en todas las fases del juego.

En el segundo compromiso ante el Chiclana CF, el Cádiz CF Mirandilla mantuvo un gran nivel competitivo y generó varias ocasiones de peligro, aunque sin acierto en la definición. En el minuto 20, el técnico cadista renovó por completo el once, dando entrada a Pau en portería; Guille, César, Samu y Robe en defensa; Mbemba y Sabán como centrocampistas; Arana, Nico y Pol en la zona de tres cuartos; y José González en punta. El equipo siguió buscando la portería rival, pero se encontró con un adversario bien plantado que resistió hasta el final y aprovechó la última jugada para anotar el gol que decidió el encuentro por 0-1. El Chiclana CF se proclamó vencedor del torneo.

El triangular dejó luces y sombras para el filial, que continúa tomando cuerpo de cara a la temporada en este periodo de preparación. La abultada victoria inicial confirmó la capacidad ofensiva y el buen momento del grupo, ante un rival de inferior categoría, mientras que el segundo partido recordó la importancia de mantener la concentración hasta el último instante.