A Francisco Javier Pérez Roales, Javi Pérez, le está costando asomar la cabeza en una temporada complicada en lo personal. El conileño no es titular de forma habitual y su protagonismo ha pasado a ser otro después del enorme papel en el ascenso de la pasada campaña. Pero el capitán calla y aprieta los dientes para hacer valer su potencial aunque sea en silencio. Ante el Mérida jugó de inicio por primera vez este curso y marcó el segundo gol. Todo ello en la mejor primera parte que se le recuerda al segundo equipo amarillo.

Javi Pérez es uno de los canteranos que recaló en el fútbol base cadista siendo un niño. Con una carrera meteórica, el centrocampista fue creciendo en los escalafones inferiores hasta que se abrieron las puertas del filial. Contaba con 16 años cuando debutó en un Cádiz B-Atlético Sanluqueño, con tan mala suerte que se lesionó de gravedad una rodilla. Eso le hizo crecer más y madurar a marchas forzadas hasta ser el jugador que conocemos hoy. Siendo cadete, en verano de 2014, hizo la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Antonio Calderón.

Después del ascenso a la división de bronce y de ser uno de los jugadores con mayor participación, el pasado verano se presentó adverso para él por la diversidad de criterios existentes en la planificación de la plantilla. El entrenador contaba con Javi Pérez, si bien desde el club la opinión no era la misma. Una situación similar a la que vivió David Hinojosa, con quien contaba el preparador pero al final pesó más la decisión de los dirigentes. Con el conileño se pudo frenar lo que hubiera sido un adiós tan sorprendente como inesperado.

Su corazón va a medias entre el amarillo del Cádiz y del Conil, dos equipos y dos sentimientos. La victoria del filial sobre el Mérida, con él llevando los galones de capitán, pueden marcar un antes y un después esta campaña para esta 'perla'. "Es cierto que hay mucha competitividad en el equipo; Duarte y Sergio González juegan en mi puesto y me lo ponen muy difícil. Los tres llevamos muchos años jugando juntos, somos lo que llevamos más tiempo aquí. Me alegro un montó por el hecho de que Sergio vaya con el primer equipo porque se lo merece y me ayuda a crecer a mí. No venía siendo titular y el partido y el gol me ayudan a coger mucha confianza".

La temporada pasada, la del salto de categoría a Segunda B, estos tres futbolistas coincidían en el once porque Javi Pérez jugaba pegado a una banda, algo que ahora no descarta. "El míster sabe que gracias a él soy polivalente, que puedo actuar en varias posiciones y donde me ponga trataré de dar lo máximo para el equipo", aclara el pivote.

El hecho de no ser titular indiscutible no frena su ambición como promesa del balompié. "Siempre me propongo lo máximo, quiero entrenar a tope, trabajar día a día y cuando llegue el partido sumar en favor del equipo porque eso también me ayuda en lo personal". El hecho de que sea uno de los futbolistas que mejor 'conexión' mantiene con la grada lo explica de la siguiente forma: "Quizás es por el tiempo que llevo aquí y por ser uno de los pocos de la provincia que forma parte del equipo. Estoy muy contento por esas muestras de cariño".

En cuanto al rendimiento del Cádiz B, que sorprende como revelación en la zona alta, dice que "al equipo lo veo bien y compite en todos los campos; ningún rival ha demostrado ser superior a nosotros y llevamos una temporada inmaculada".

Desde la distancia sigue a su ex compañero Manu Vallejo, ahora en el Valencia, con el que jugó desde muy joven. "Para mí es como si fuera mi hermano en todos los sentidos. Sé que estrenó titularidad aunque no le pude ver por coincidir con nuestro partido, pero me alegra mucho y estoy muy feliz por él", finaliza Javi Pérez, capitán y líder del mejor Cádiz B de la historia.