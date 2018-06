Más de 100 jugadores de Segunda A acaban contrato

Los clubes se sumergen en el mercado veraniego de fichajes con el objetivo de reforzar sus plantillas de cara a una exigente temporada 2018/19. Hasta 110 futbolistas que militaron en alguno de los 22 conjuntos de LaLiga 1|2|3 en la campaña recién finalizada -acabó ayer de manera definitiva tras el último encuentro de la fase de ascenso a Primera División entre el Numancia y el Real Valladolid- quedan libres. En algunos casos renovarán con su actual equipo pero la mayoría no tiene contrato.

Hay un amplio catálogo de jugadores de Segunda A que puede firmar por cualquier club sin el más mínimo coste por traspaso. Se espera una oleada de movimientos en los próximos dos meses y medio -hasta finales de agosto- en el que el Cádiz está también implicado. Los nombres que más llaman la atención de los que están sin equipo son de dos gaditanos: el defensa Chico Flores y el extremo Álvaro Vadillo.

Los rectores del conjunto amarillo pretenden armar un plantel más fuerte que el de la pasada temporada. El reto de tener más fondo de armario después de que el entrenador, Álvaro Cervera, diese pocos minutos a varios jugadores que están llamados a cambiar de aires. La renovación del plantel es una misión nada fácil porque debe encajar su objetivo deportivo con las posibilidades económicas, que variarán en función de si ingresa dinero por traspasos. La pesca de jugadores libres es una opción al menos para tapar posiciones que ya disponen de inquilinos y que por tanto llegarían para completar la plantilla. Es el caso del centro de la defensa, donde hay tres jugadores en nómina y sólo queda un hueco por cubrir. Entre los cerca de veinte centrales que quedan libres destaca el nombre del gaditano Chico Flores, que finaliza su vínculo con el Granada y nunca ha escondido su ilusión por defender el escudo del equipo de su tierra. La cuestión es si se dan las circunstancias adecuadas para que el zaguero se una al proyecto amarillo.

El Cádiz necesita un lateral izquierdo tras la marcha de Lucas Bijker el mercado de la categoría de plata ofrece una docena carrileros zurdos que buscan equipo, entre ellos el sevillista Matos y Álex Menéndez, que sobresalió en el Reus.

En la portería falta un inquilino una vez que Rubén Yáñez vuelve al Getafe. Hay una docena de cancerberos que quedan libres, entre ellos Tomeu Nadal, Juan Carlos, Mario Palatsí...

Pocos son los pivotes libres en el mercado de Segunda A. Apenas cinco, entre ellos Mariga (Oviedo) y Rafa Gálvez (Albacete). El equipo amarillo cuenta con Garrido aunque no es segura la continuidad de Fausto Tienza pese a que tiene un año más por delante.

Una de las tareas más complicadas es dar con la tecla con los extremos, sobre todo si acaban saliendo Salvi y/o Álvaro García. Entre la decena jugadores de la banda derecha que quedan libres figuran Pedro (Granada) y Kilian Grant (Huesca).

Entre los siete extremos izquierdos que están sin equipo tras haber jugado el último curso en Segunda A destaca el puertorrealeño Álvaro Vadillo, unos de los futbolistas más apetecibles del mercado por el que se pelean numerosos conjuntos de Segunda A y alguno de Primera. Si el Cádiz decidiese ir a por él, tendría que hacer una jugosa oferta al extremo, que logró el ascenso a la máxima división con el Huesca.

La delantera será retocada al menos con dos caras nuevas tras la marcha de David Barral y Jona. El mercado de jugadores libres ofrece 15 alternativas en ese puesto tan importante, aunque no parece fácil obtener un delantero de referencia en ese caladero. Marc Cardona (Barcelona B), Zozulya (Albacete), Víctor Casadesús (Tenerife), Linares (Oviedo)… son los nombres más llamativos, además de Rodri, que quiere desligarse de la Cultural Leonesa tras el descenso. El club peinará el mercado en Primera y también en el extranjero. Quizás no le quede otra que rascarse el bolsillo para conseguir un ariete de garantías. Si obtiene ingresos elevados de algún traspaso podría acometer la operación delantero además de la contratación de extremos que fuesen recambios naturales de las posibles salidas de Salvi y Álvaro. Uno de los que más gusta es Javi Galán, extremo zurdo del Córdoba que destaca por su velocidad, desborde y capacidad de trabajo. Se ajusta al perfil que quiere el Cádiz, pero tiene dos años más con su actual club, que en principio no tiene la intención de dejarle ir ni siquiera a cambio de dinero.

La dirección deportiva maneja una larga lista de jugadores de LaLiga 1|2|3 sin perder de vista la Primera, la Segunda B y el mercado internacional, al que el Cádiz suele acudir. Los casos de Kecojevic y Lucas Bijker son los más recientes. La clave será la disponibilidad económica que tenga el club, que también cuenta con el margen de traer jugadores en calidad de cedido, como fueron los casos de Rubén Yáñez, Mikel Villanueva, Eugeni y Jona.