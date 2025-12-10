El jugador del Racing que destrozó al Cádiz CF tiene claro el efecto del resultado

El atacante del municipio de Aguadulce (Sevilla) que milita en el Racing de Santander, Andrés Martín, cree que la remontada del pasado domingo en el campo del Cádiz CF puede suponer un punto de inflexión para el equipo. El cuadro cántabro empezó perdiendo 2-0 pero logró darle la vuelta al marcador hasta el 2-3 definitivo. La aportación del futbolista fue determinante con un doblete que cambió el signo del partido. La derrota de los amarillos tuvo consecuencias en la clasificación.

El extremo verdiblanco explicó que el encuentro disputado en el estadio Nuevo Mirandilla comenzó bien para el Racing, con un tiro de Íñigo Vicente que salió a córner, pero luego recibió dos tantos muy rápidos "por unos fallos defensivos" que considera que hay que corregir.

Sin embargo, el atacante elogió que el Racing sigue en la misma línea "de creer hasta el final" y, por suerte para sus intereses, pudo remontar gracias a dos tantos suyos.

En esta línea, el sevillano aseguró que trabaja para hacer que el equipo siga creciendo y si puede ayudar con goles y asistencias, "mucho mejor". Subrayó que "cuando metí en el 94 solo me salía celebrarlo con la gente porque creo que nos lo merecemos todos y estamos trabajando muy bien, tanto los que juegan como los que no".

Andrés Martín señaló que los delanteros necesitan el gol, pese a que es consciente de que hay veces que pasan por rachas mejores y peores, y cree que la clave está en "nunca dejar de trabajar para estar lo más cerca posible" de anotar.

El '11' de los de José Alberto López, líderes con 35 puntosy candidatos al ascenso, aboga por ir partido a partido. "Tenemos que tener ese pensamiento, trabajando día a día y mirando únicamente al partido que viene", indicó sobre el desarrollo del campeonato.

Respecto al próximo enfrentamiento ante el Villarreal en la Copa del Rey, el jugador racinguista reconoció que el submarino amarillo "es un muy buen equipo, con un gran entrenador y jugadores muy buenos, por lo que pondrá las cosas muy difíciles al Racing, que también lo hará".