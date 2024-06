Javier Aguirre, que salvó al Mallorca ante el Cádiz CF, critica al club balear

Uno de los principales rivales directos del Cádiz CF en la pelea por la permanencia de la recién terminada temporada 2023-24 fue el Mallorca. El conjunto balear tuvo el mérito de llegar a la final de la Copa del Rey (cayó frente al Athletic de Bilbao en la tanda de penaltis) pero se complicó la vida en exceso en la Liga.

El conjunto amarillo perdió una oportunidad de oro de meterse de lleno en la contienda por la salvación en aquel partido contra el Mallorca de la 33ª jornada disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el 28 de abril. Una victoria le hubiese colocado a tres puntos de los visitantes (con el plus añadido del 'goal average' particular a favor) a falta de cinco capítulos para el desenlace, pero no pasó del empate (1-1) después de haber ido por debajo en el marcador.

Ese empate dejó al Cádiz CF con escasas opciones de librarse del descenso en la recta final del campeonato. Aquel encuentro lo afrontó el equipo bermellón en una difícil situación para el que entonces era su entrenador, Javi Aguirre. El técnico ya intuía que su club no iba a contar con él en la siguiente campaña. De hecho, cuando acabó la campaña se confirmó su continuidad.

Unas semanas más tarde, en declaraciones realizadas en Caliente TV, un canal mexicano, Aguirre criticó las formas empleadas por el Mallorca para no renovarle.

¿Cómo se enteró de que su entonces club no iba a contar con sus servicios? "Empezaron a salir en el periódico un mes antes nombres de futuros entrenadores del Mallorca". No le gustó lo que pasó. "Eso no está bien, porque no es una información del periodista, sino una filtración por parte del club".

¿Qué hizo cuando supo que no iba a seguir? Recurrió a su larga experiencia "porque sabía que el desenlace podía ser éste, que no me renovaran, y me dediqué a hacer mi trabajo, tratar de dejar al equipo en Primera división, y cuentas claras".

¿Cuándo empezó a producirse el baile de posibles entrenadores para el Mallorca? Según Aguirre, "después de la final de la Copa del Rey" disputada el pasado 6 de abril.