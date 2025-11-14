Iza Carcelén, a la espera de la convocatoria del Cádiz CF

El Cádiz CF avanza en la preparación del partido contra el Almería perteneciente a la 14ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 16 de noviembre en el estadio del cuadro rojiblanco. Un duelo andaluz entre dos escuadras que residen en la zona noble de la clasificación. La plantilla amarilla dio un paso más en la sesión desarrollada el viernes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en el término municipal de Puerto Real) en una mañana con viento y lluvia pero también con algo de sol.

Fue el tercer entrenamiento enfocado a un encuentro importante y complicado que el Cádiz CF afronta sin la participación de dos efectivos que ejercer un papel relevante. No están ni su máximo goleador, Iuri Tabatadze, ni su principal referencia en defensa, Bojan Kovacevic. El atacante vive su primera experiencia con la selección de Georgia y el joven zaguero repite con el combinado sub'21 de Serbia. Tampoco está disponible Fali, que aún no ha debutado este curso y en el mejor de lo casos volverá a jugar ya en 2026.

La principal duda para el compromiso ante el cojjunti indálico tiene nombre y apellido: Iza Carcelén. El lateral derecho se lesionó en la segunda parte del partido contra el Granada dirimido en el Nuevo Los Cármenes el pasado 25 de octubre (undécimo capítulo liguero). Se tuvo que retirar en el minuto 70 por una lesión muscular que le impidió participar en las citas con el Andorra y el Real Valladolid.

El portuense tuvo que parar pero esta semana regresó a la actividad con sus compañeros. Acumula tres entrenamientos (miércoles, jueves y viernes) si el sábado trabaja con normalidad en la última sesión antes del encuentro tiene opciones de entrar en la convocatoria. Otra cuestión es tiene hueco en el once inicial. Si viaja a Almería, Gaizka Garitano tendría que elegir entre él y Alfred Caicedo, que fue titular en el reciente choque contra el cuadro pucelano.

La buena noticia para el Cádiz CF es que Iza Carcelén ya está recuperado a falta de saber cuándo reaparece en la competición. Si no llega a tiempo al envite de este fin de semana, volverá en el partido contra la Cultural Leonesa programado para el domingo 23 de noviembre en el Nuevo Mirandilla.