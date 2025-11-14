El seleccionador de Georgia explica por qué ha convocado al jugador del Cádiz CF Tabatadze

El Cádiz CF pierde este fin de semana para el envite ante el Almería a Iuri Tabatadze por un motivo feliz para su futbolista, quien a punto de cumplir 26 años (el próximo 29 de este mes) ve hecho en realidad el sueño de ser convocado por Georgia por primera vez y su llamada coincide con el partido contra España que se disputa en Tbilisi el sábado 15 de noviembre (desde las seis de la tarde) correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026. Las opciones del combinado caucásico de lograr el pasaporte son escasas.

El atacante forma parte de la lista de la selección de su país para el duelo contra España y el choque frente a Bulgaria programado para el martes 18 en Sofía (nueve de la noche). Una vez que realice el viaje de vuelta a territorio gaditano, el atacante podría unirse a los entrenamientos bajo las órdenes de Gaizka Garitano el jueves 20 con la vista puesta en el partido ante la Cultural Leonesa de la 15ª jornada de Liga previsto para el domingo 23 en el Nuevo Mirandilla. Dispondría de tres sesiones antes de esa cita del campeonato.

El seleccionador de Georgia, Willy Sagnol, ofreció el viernes 14 la rueda de prensa previa al encuentro ante España. Se refirió al potencial de su rival al reconocer que "no podemos jugar mejor que España porque es el mejor equipo del mundo". Sin embargo, espera que "juguemos sin miedo y mostremos un fútbol ambicioso".

Sagnol se refirió al estreno en la lista de la selección georgiana de Tabatadze. Consideró merecida la convocatoria del jugador del Cádiz CF. El técnico entiende que Tabatadze ofrece un buen rendimiento en la escuadra cadista que le abre la puerta de su selección. Es el máximo goleador del conjunto gaditano con cuatro tantos (serían cinco si no le hubiesen anulado el que marcó ante el Real Valladolid que pareció ser válido).

La gran incógnita es si el futbolista del conjunto amarillo, tras recibir la primera llamada, llega a debutar de manera oficial en un partido de Georgia. Tiene dos opciones (contra España y Bulgaria) en esta tanda de partidos.