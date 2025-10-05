Horario y dónde ver en televisión el partido Las Palmas - Cádiz CF

El Cádiz CF afronta la octava jornada de LaLiga Hypermotion con múltiples alicientes. Une de ellos se prolongar una semana más su condición de invicto en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas que se disputa en el estadio Gran Canaria el primer domingo del mes de octubre (el día 5). El compromiso es complicado para los visitantes, que se miden a un recién descendido.

El duelo entre conjuntos amarillos es el penúltimo de una octava jornada que depara al cuadro gaditano una nueva oportunidad de colocarse como líder del campeonato después de que el Deportivo de La Coruña empatase (1-1) el sábado en su campo frente al Almería. La cuenta es muy clara. Si Cádiz CF es capaz de ganar, saltará al primer puesto de la clasificación. Ejerce de visitante tras igualar en casa ante el Ceuta (0-0). Los isleños repiten en su feudo tras peder (0-1) ante el Almería.

Más allá del liderato, un hecho anecdótico con pocas hojas arrancadas del calendario, el objetivo del equipo entrenado por Gaizka Garitano es seguir avanzando tanto en puntos como en juego. El técnico considera necesario que sus jugadores generen más ocasiones en ataque además de mantener la solidez del sistema defensiva que le ha llevado a no recibir un gol en los últimos tres encuentros.

Las dos escuadras tienen bajas para encarar el envite. En el caso de los andaluces, no están disponibles David Gil, Fali, Joaquín González y José Antonio de la Rosa. En cualquier caso, el preparador cadista dispone de un amplio margen de maniobra para confeccionar una alineación en la que no se esperan muchos movimientos si es que los hay.

HORARIO DEL ENCUENTRO LAS PALMAS - CÁDIZ CF

El partido entre el equipo insular y el cuadro gaditano correspondiente a la octava jornada de Liga en Segunda División se disputa en el estadio Gran Canaria a partir de las 21:00 (nueve de la noche) en horario peninsular.

DÓNDE VER EL PARTIDO LAS PALMAS - CÁDIZ CF

El duelo entre el conjunto canario y el equipo de Garitano es ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y operadoras asociadas como Movistar, Vodafone, Orange y Dazn. También puede seguir el desarrollo del encuentro a través de la narración online de Diario de Cádiz.