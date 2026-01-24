Horario y dónde ver en televisión el partido Cádiz CF - Granada

El Cádiz CF afronta su primer partido en casa de la segunda vuelta despés de haberla iniciado como visitante en el terreno del Albacete, donde perdió (1-0) con un gol recibido en la segunda mitad. El conjunto amarillo regresa al estadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Granada el sábado 24 de enero en el marco de la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El duelo andaluz se dirime con dos objetivos en juego. Los locales necesitan la victoria para seguir metidos en la puja por un puesto en la fase de ascenso a Primera Federeación. Los visitantes andan agobiados en zona de descenso y tienen la obligación de sumar de tres en tres en busca de la permanencia. El Granada llega a territorio gaditano después de empatar (0-0) en su feudo ante el Eibar y con un balance reciente de seis encuentros consecutivos sin ganar.

El partido, declarado de alto riesgo, genera expectación y se prevé una numerosa asistencia de público. La ausencia más significativa en el equipo entrenado por Gaizka Garitano es la de Iuri Tabatadze, lesionado de gravedad en el Carlos Belmonte (rotura del lugamento cruzado) y baja hasta la próxima temporada. Los amarillos se quedan sin su máximo goleador (marcó seis tantos en la primera vuelta) en el tramo más importante del campeonato.

La novedad en el bando cadista es la vuelta de Moussa Diakité a la convocatoria tras cumplir sanción fedetativa por acumulación de cinco amonestaciones. No se esperan muchos movimientos en la alineación. El envite será dirigido por el colegiado vasco Daniel Palencia Caballero.

Horario del Cádiz CF - Granada

El encuentro entre el equipo amarillo y el conjunto roijiblanco correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion se disputa el sábado 24 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 21:00 horas (nueve de la noche)

Dónde ver el Cádiz CF - Granada

El duelo andaluz entre gaditanos y granadinos es emitido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas (Movistar, Orange, Dazn). También es posible seguir el desarrollo del partido a través de la narración online de Diario de Cádiz.