Cinco bajas y una novedad en el Cádiz CF para el partido contra el Granada

El partido entre el Cádiz CF y el Granada se disputa el sábado 24 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla con alguna novedad en el bando local, que regresa a casa después de la derrota por la mínima (1-0) en el terreno del Albacete Balompié el pasado fin de semana.

El conjunto amarillo afronta el duelo andaluz con las mismas bajas que sufre en los últimos tiempos a la que se añade la de Iuri Tabatadze. El georgiano ya no podrá jugar hasta la próxima temporada después de romperse el ligamento cruzado en el encuentro ante la escuadra castellano-manchega. Su ausencia para lo que resta del presente curso es permanente porque le queda un largo periodo de covalecencia.

Bojan Kovacevic tampoco está disponible después de ser intervenido de una rodilla el pasado mes de diciembre. En su caso, aún tiene posibilidades de competir en la segunda vuelta si se recupera a tiempo. La previsión más optimista es que pueda volver en marzo.

Alfred Caicedo y Suso siguen sin estar en condiciones de aportar y aún le quedan algunas unas semanas más para poder unirse al grupo. Es decir, en febrero si no surgen más contratiempos.

Fali, tras dejar atrás una lesión de rodilla, sigue acumulando sesiones con sus compañeros en la Ciudad Deportiva de El Rosal y se desconoce cuándo podrá debutar esta temporada. Puede entrar en la convocatoria en cualquier momento.

El futbolista que sí puede jugar este fin de semana es Moussa Diakité después de perderse el envite ante el Albacete por sanción federativa. El medio de corte defensivo no sólo formará parte de la lista sino que además tiene papeletas para entrar en el once inicial.

Ante el cúmulo de ausencias, en principio hay hueco en la convocatoria para algún canterano. El lateral derecho Juan Díaz cuenta con muchas opciones de ser inscrito en el acta del partido para que Gaizka Garitano debido a la baja de Caicedo.