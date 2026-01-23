El nuevo equipo en Colombia de Machís, ex del Cádiz CF y el Granada

El Cádiz CF se enfrenta al Granada en el partido de la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion encuadrado dentro de los compases iniciales de la segunda vuelta. Los dos equipos necesitan la victoria en el duelo andaluz, cada uno por un motivo: uno para seguir en la lucha por el ascenso; otro para mantenerse con vida en la desagradable pelea por la permanencia.

Las dos escuadras tuvieron en sus filas no hace mucho tiempo a Darwin Machís. El recorrido del extremo en el Granada fue mucho más largo y relevante que en el Cádiz CF. Llegó joven al fútbol español procedente del Mineros, Venezuela, e inició una extensa carrera en la que jugó en numerosos conjuntos.

Sus primeros pasos en España los dio en el filial y el primer equipo del Granada y continuó su crecimiento en el Vitoria de Guimaraes, en Portugal. Su siguiente experiencia fue en el Hércules de Alicante antes de volver al Granada. Pasó después por el Huesca y el Leganés y dio el salto a Italia para formar parte del Udinese. Fue durante su estancia en el cuadro transalpino cuando fue cedido al Cádiz CF en la segunda parte de la temporada 2018-19, en Segunda División. Y del cuadro gaditano al Granada para vivir los mejores años de su carrera entre 2019 y 2022 como parte activa de aquella etapa gloriosa del conjunto rojiblanco, con el que participó en la Europa League.

Tras el ascenso del Granada, Machís fue traspasado al FC Juárez y tras una breve estancia en el equipo mexicano regresó a España para enrolarse en el Real Valladolid. Tras el descenso del cuadro pucelano a Segunda, salió cedido al Cádiz CF y con los amarillos también bajó a la categoría de plata en la campaña 2023-24. Retornó al Valladolid, que había subido a Primera, pero volvió a bajar con los blaquivioletas.

Machís jugó más de 200 partidos oficiales y marcó 50 goles con el Granada y su filial. Su trayectoria en el Cádiz CF fue menor, con 36 encuentros y una docena de tantos.

En agosto de 2025, Machís cerró su larga etapa en España y firmó por el Universidad Central de Venezuela, aunque hace sólo unos días, ya en enero de 2026 y a punto de cumplir 33 años, el extremo cambió de equipo y ahora pertenece al CD América, club de la Primera División de Colombía por el que ha firmado hasta el 31 de diciembre de 2027.