El ex central del Cádiz CF Jorge Meré tiene nuevo equipo

El mercado de invierno sigue su curso mientras clubes y jugadores inetersados se mueven para encajar piezas en el ecuador de la temporada 2025-26. En el caso del Cádiz CF, la prioridad en este momento es la incorporación de un defensa central después de las contrataciones del delantero Jerónimo Dómina y el extremo Antoñito Cordero.

La entidad cadista busca un centra y precisamente un futbolista de esa posición que militó en el conjunto amarillo, Jorge Meré (28 años), estaba libre desde hace doce meses tras quedar desvinculado del América (México). Su último partido oficial fue en marzo de 2024 en el Cádiz CF, en Primera División, antes de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

El jugador asturiano sumó 22 encuentros oficiales con los amarillos entre la segunda parte de la temporada 2022-23 y la 2023-24 (cedido por el América) hasta que sufrió esa grave lesión que le obligó a atravesar un largo periodo de baja.

Una vez recuperado, Meré estaba preparado para competir desde el inicio del curso 2025-26 pero no llegó a firmar por ningún equipo. Estuvo a prueba en el Racing de Santander el pasado verano pero la cosa no pasó de ahí.

El zaguero estaba libre y entrenándose para cuidar su forma física y ahora en pleno mercado de invierno encuentra nuevo equipo. Jorge Meré firma por el Peñafiel de la Segunda División de Portugal. Es cuarto conjunto extranjero en el que milita después de haber estado en el Colonia, América y Mazatlán. Afronta una oportunidad para relanzar su carrera.

El zaguero se formó en las categorías inferiores del Sporting de Gijón hasta llegar al primer equipo, con el que jugó en la máxima categoría del fútbol español. El Cádiz CF es el segundo equipo español en el que ha jugado.