Cádiz CF - Granada: Garitano da la clave que decidirá el partido

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, afronta con ambición el encuentro ante el Granada de la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el sábado 24 de enero en el estadio Nuevo Mirandilla (desde las 21:00 horas). Ve bien a su equipo aunque advierte de la dificultad de la misión frente a un adversario más fuerte de lo que refleja su posición en la clasificación, ya que está ubicado en zona de descenso.

En la rueda de prensa a modo de previa del duelo andaluz, Garitano contó que "ha sido una muy buena semana de entrenamientos para preparar este partido". No desveló ni la composión de la alineación ni de la convocatoria (que una sesión más el sábado por la mañana) aunque sí adelantó que esta semana sólo recupera a Moussa Diakité tras cumplir sanción por acumulación de cinco cartulinas.

El técnico destacó el potencial del rival. A su juicio, el Granada "tiene una situación engañosa en la clasificación". Del cuadro rojiblanco expuso que "tiene un equipo top para pelear en la zona alta, tanto el entrenador como la plantilla. Está empatando mucho pero también está perdiendo poco". Y apuntó algo más sobre la situación del Granada: "Está siempre más cerca de la victoria que de la derrota".

Sobre las características de los rojiblancos, el preparador cadista no dudó a la hora de referirse a su potencial: "Son muy físicos, destacan tanto en velocidad como en alta intensidad. A balón parado generan mucho peligro y cuentan con jugadores como calidad que pueden desequilibrar".

Garitano mostró su plena confianza plena en sus futbolistas para sacar adelante el partido en casa. Aseguró que "somos bastante fiables en cuanto a regularidad y ser reconocibles". El entrenador aportó una clave que puede inclinar la balanza hacia un lado u otro: "Si estamos más acertados, tendremos más opciones de ganar, y al contrario, de perder. Pasa en todos los equipos, pero nosotros no tenemos tantas diferencias entre un día bueno y malo".

El inquilino del banquillo del Cádiz CF se refirió a la grave lesión de Iuri Tabatadze, que se pierde el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior de una rodilla. Explicó que la dolencia del extremo georgiano "ha sido un contratiempo duro porque es importante para nosotros dentro y fuera del campo. Es una pena, primero por él y una pérdida para el equipo".