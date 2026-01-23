Fichaje internacional de un rival directo del Cádiz CF

Los equipos de Segunda División que están bien posicionados para luchar por el ascenso tratan de reforzarse de cara al tramo decisivo de la temporada 2025-26. El Cádiz CF fue de los primeros en moverse con una doble incorporación: el delantero Jerónimo Dómina y el extremo Antoñito Cordero. La prioridad en la recta final del mercado de invierno es el fichaje de un central para apuntalar la defensa. Le está costando dar con uno que encaje en el plan deportivo y en el económico.

Los rivales directos del Cádiz CF también se refuerzan. El Burgos, séptimo clasificado con 35 puntos antes del arranque de la 23ª jornada de Liga (uno más que los amarillos) da pasos con la idea de fortalecer su plantilla.

El mediocentro chileno Pablo Galdames llega al cuadro castellano-leonés como su primer fichaje en el mercado invernal y refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada y hasta junio del 2027, según ha informado el club en un comunicado .

Galdames, internacional con la selección chilena, formará parte del Burgos tras rescindir su contrato con el Independiente argentino, con quien disputó 33 encuentros, marcó 4 goles y aportó 2 asistencias en la temporada 2025, antes de emprender su nueva etapa en España.

Con anterioridad, el mediocampista chileno acumuló experiencia internacional tanto en Sudamérica como en Europa: jugó una temporada con el Vasco da Gama en Brasil y en Italia defendió los colores de Génova y Cremonese, sumando en total más de 30 partidos en la Serie A italiana.

En el plano internacional, Galdames debutó con la Selección de Chile a los 20 años en un duelo amistoso frente a Croacia y ha participado en múltiples compromisos, incluyendo dos partidos en la Copa América 2021 disputada en Brasil.

El Burgos CF refuerza así su plantilla con un mediocampista de recorrido y carácter competitivo, cuya llegada genera expectativas tanto en la afición como en el cuerpo técnico para contribuir al objetivo de consolidar al equipo en la zona alta de la clasificación para poder pelear por el ascenso.