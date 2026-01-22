Oier Luengo, a un rival directo del Cádiz CF

El mercado de invierno depara movimientos a diario que algunos cuajan en fichajes y otros se quedan en tentativas. El Cádiz CF se ha marcado como prioridad la contratación de un defensa central y son varios las opciones que ha barajado en las últimas semanas.

El zaguero que parece que más interesa a la entidad cadista es Oier Luengo (28 años), que tiene abierta la puerta de salida del Real Oviedo. De hecho, el posible entendimiento que había entre el futbolista vasco y el club del estadio Nuevo Mirandilla no ha ido más allá por la falta de acuerdo entre ambos equipos.

Oier Luengo se dispone a marcharse del conjunto asturiano pero no al Cádiz CF sino a un rival directo en la contienda por el ascenso a Primera División. El Comercio informa de que el central jugará en el Burgos lo que resta de temporada en calidad de cedido porque tiene un año más de contrato con los asturianos,

El cuadro burgalés refuerza la retaguardia con la idea de aumentar sus posibilidades de dar el salto a la máxima categoría. Después de 22 jornadas de Liga, ocupa la séptima posición con 35 puntos, uno más que el Cádiz CF, octavo con 34. En el partido de la primera vuelta disputado en territorio gaditano el pasado 20 de octubre (décimo capítulo), el equipo entrenado por Gaizka Garitano perdió por un contundente 1-3 frente a un adversario que mostró sus credenciales como claro aspirante al ascenso.

La dirección deportiva del club cadista continúa inmerso en la búsqueda de un central que no termina de encontrar aunque aún dispone de una decena de días para concretar una operación de cara a últimos 19 partidos de LaLiga Hypermotion con la posibilidad de jugar hasta cuatro encuentros más si accede a la fase de ascenso y llega a la final.