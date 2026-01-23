Cádiz CF - Granada: un árbitro que sólo pitó una vez a los amarillos en un partido con dos expulsiones

El encuentro entre el Cádiz CF y el Granada ya cuenta con la designación del juez encargado de tomar las decisiones sobre las acciones que se produzcan durante los noventa y tantos minutos de juego. El choque entre ambas escuadras se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el sábado de enero (desde las 21:00 horas) en el marco de la 23ª jornada de LaLiga Hypermtion.

El colegiado elegido para el partido es Daniel Palencia Caballero (34 años), perteneciente al comité vasco. Es su segunda temporada en la categoría de plata y se trata también de la segunda vez que dirige una cita del conjunto amarillo.

La única ocasión que Palencia Caballero arbitró un compromiso liguero del Cádiz CF fue en el capítulo 39 de la pasada campaña 2024-25 en otro duelo andaluz, en ese caso entre el cuadro gaditano y el Almería en el antiguo Carranza.

Aquel partido se desarrolló con una fuerte polémica porque el árbitro expulsó a dos futbolistas del Almería y desató la indignación del cuadro visitante. Mostró la cartulina roja directa a Kaiky en el minuto 30 y en el 50 a Bruno Langa, de manera que el Almería jugó casi todo el encuentro en inferioridad numérica y casi toda la segunda parte con dos efectivos menos.

A pesar de ese inconveniente, el equipo entrenado por Joan Francesc Ferrer 'Rubi' fue por delante en el marcador desde el minuto 34 gracias a un gol de Gonzalo Melero y estuvo cerca de la victoria hasta que el Cádiz CF, con una afición muy enfadada, consiguió la remontada 'in extremis' con dos tantos en el tiempo de prolongación para quedarse con los tres puntos (2-1). Empató Carlos Fernández en el 96 (fue su única diana durante su etapa como cadista) y Víctor Chust hizo el gol del triunfo en el 98.