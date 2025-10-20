Horario y dónde ver en televisión el partido Cádiz CF - Burgos

El destino le concede al Cádiz CF la posibilidad de tener la última palabra en la décima jornada de LaLiga Hypermotion que cierra el lunes 20 de octubre en el encuentro ante el Burgos que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla.

El conjunto amarillo estrenó liderato en el noveno capítulo que ahora defiende de nuevo en casa después de la victoria (1-0) sobre el Huesca. Para continuar en el puesto más alto de la clasificación, necesita ganar. No le vale un empate para ponerse por delante del Racing de Santander, que el domingo se acostó líder tras tumbar (2-1) al Deportivo de La Coruña en los Campos de Sport de El Sardinero. El cuadro cántabro acredita 19 puntos frente a los 18 que tienen los andaluces.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano cuenta una vez más con el apoyo de una afición que aprieta de lo lindo en el santuario cadista. Se espera un buena entrada pese a el lunes no parece el día más adecuado para el espectador. La intención del Cádiz CF es seguir siendo el mejor local del campeonato en la cita con un rival que llega después de caer (0-1) en su feudo frente al Real Valladolid.

El premio para los amarillos por el triunfo es un aliciente añadido en un encuentro para el que preparador cadista recupera efectivos. Se espera más de un movimiento en el once inicial. Mario Climent vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción por cinco amonestaciones y Suso tiene muchas opciones de entrar tras perderse el anterior partido por molestias que parece haber superado.

Horario del Cádiz CF - Burgos

El duelo entre el cuadro gaditano y la escuadra castellano-leonesa correspondiente a la décima jornada de Liga en Segunda División se juega en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 20:30 horas (ocho y media).

Dónde ver en televición el Cádiz CF - Burgos

El choque entre el equipo amarillo y el conjunto norteño que clausura el décimo capítulo del campeonato es ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas como Movistar, Orange, Vodafone y Dazn. También puede seguir el desarrollo del partido a través de la narración online de Diario de Cádiz.