La hinchada del Cádiz CF, indignada con su equipo: "No merecéis la afición que tenéis"

Más allá del pésimo arbitraje, el Cádiz CF ofreció una imagen lamentable y perdió (2-0) con toda justicia en el terreno del Granada en el partido que el miércoles 3 de enero cerró una penosa primera vuelta. El equipo no estuvo a la altura y se llevó un merecido varapalo ante un adversario que sí fue a por todas.

Poco después de la finalización de encuentro, la entidad cadista lanzó un mensaje a través de su cuenta oficial de X (antes twitter) en el que deseó un buen viaje de vuelta a los centenares de aficionados que asistieron al Nuevo Los Cármenes.

La ilusión del viaje de ida contrastó con la enorme decepción de los seguidores durante el regreso. Muchos no se explicaban lo mal que jugó el equipo en un encuentro tan importante frente a un rival directo en la contienda por la permanencia.

El mensaje del Cádiz CF no tardó en tener respuestas, la inmensa mayoría de seguidores que no ocultaron su indignación por el pésimo rendimiento de los suyos.

Estos fueron algunos de los comentarios

"Espero que este partido sirva para que vuelen cabezas no? Porque todo lo que no fuera eso me parecería que estaríais riéndose del escudo"

"No todo vale...ahora trágate 4 horas de coche después del bochorno..."

"Fin de ciclo, cambios ya. Esto pasa por racanear tantos años seguidos en el periodo de traspasos, al final un año te sale rana"

"Volved andando"

"No merecéis la afición que tenéis"

"Muy tocados y una derrota muy dolorosa, hay tiempo para darle la vuelta pero pinta muy mal la cosa"

"No merecéis la afición que tenéis, todos mis apoyos a los aficionados que cantaron el Sergio vete ya. Por otro lado, estáis consiguiendo desenganchar a los cadistas. Un entrenador sin sangre, jugadores mas de lo mismo, viendo como partido tras partido se arrastran y sin fichar"

"No merecéis nuestra afición!!! No sentís nuestro escudo, pasividad, sin jugar a nada una puta vergüenza"

"Hoy he estado en los Carmenes.... he sentido vergüenza..."

"Un equipo que no juega a nada, no remata, no defiende, no corre, no hay intensidad en las marcas... Muy mala pinta"