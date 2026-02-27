Garitano cuenta si prefiere que el Cádiz CF juegue en casa o fuera

La afición del Cádiz CF manifestó su enorme enfado por la derrota (0-2) y la pésima imagen que ofreció su equipo en el partido contra la Real Sociedad B disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado lunes 23 de febrero. El ambiente no es el mejor en los últimos tiempos a causa de la mala racha desde el inicio de la segunda vuelta con cinco varapalos y un empate, con un solo punto de 18. Los últimos tres envites como local se saldaron con derrotas ante el Granada, el Almería y el filial donostiarra.

El entrenador, Gaizka Garitano, fue preguntado el viernes 27, en la previa del encuentro ante el Eibar de la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion, si debido a esa situación desagradable en el santuario cadista, prefiere jugar en casa en este momento de la temporada 2025-26 o hacerlo como visitante.

El técnico asumió con naturalidad la presión que conlleva la exigencia de la competición. Explicó que "la presión está ahí, somos profesionales y cuando no hacemos las cosas bien la gene muestra su enfado y descontento. Es lógico".

"Tenemos que seguir el trabajo en el día a día para intentar ganar, los primeros interesados en ganar somos nosotros", aseguro Garitano.

El preparador cadista lo tiene muy claro. "Siempre prefiero jugar en casa con el apoyo de nuestra gente", recalcó mientras destacó el importante papel que ejerce la afición. "Si le damos a la gente, la gente siempre nos da a nosotros. Todos los equipos prefieren jugar en casa y nosotros también". Eso sí, ahora que tocar un desplazamiento, Garitano apostó por busca la victoria en Ipurua: "Cuando hemos jugado fuera también podemos ganar como ya hemos hecho".