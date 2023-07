El futuro de Álex Fernández en el Cádiz CF: claves de una posible salida

La pretemporada del Cádiz CF echa a andar con la vista puesta en un nuevo campeonato en Primera División, el cuarto consecutivo, y la permanencia una vez más en el horizonte. A lo largo de verano se pueden producir movimientos en la plantilla. Nada se puede descartar.

Una de las incógnitas por despejar está relacionada con el futuro de Álex Fernández. El centrocampista pasó a un plano absolutamente secundario en la segunda parte de la campaña 2022-23. De ser titular en 13 partidos de la primera vuelta a sólo cuatro después del ecuador. Otros once encuentros los jugó tras empezar como suplente. Una lesión le impidió estar disponible en los últimos cinco capítulos.

Los hechos demuestran que el entrenador, Sergio González, ha relegado al 8 del conjunto amarillo a un rol de menor importancia. Nunca se sabe qué puede suceder, pero después de seis temporadas seguidas en el Cádiz CF, todo apunta a que Álex comenzará e nuevo curso en el banquillo. El técnico se apoya sobre todo en Gonzalo Escalante, Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio. Y es más que probable la llegada de otro mediocentro.

Y a todo esto, aparece el Alavés interesado en el madrileño. ¿Es posible su salida este verano? ¿Qué tiene que suceder para que cambie de aires? No es un jugador cualquiera. Es el miembro de la plantilla que suma más partidos y más goles como cadista: 216 y 33.

El punto de partida son los dos años de contrato que Álex Fernández tiene por delante en el cuadro gaditano (hasta el 30 de junio de 2025). El primer paso para una posible salida es que la entidad cadista reciba una propuesta formal por el futbolista. El segundo es que Álex esté por la labor de marcharse. Para ello debe tener una oferta que sea atractiva en los planos deportivo y económico. Si intuye que no va a jugar mucho de amarillo y sí va a tener más minutos en otra escuadra, no se puede desechar la posibilidad de que acabe haciendo la mudanza.

El tercer paso es la opinión del entrenador. Llegado el caso, Sergio González no pondrá pegas a la salida de un jugador al que otorga el papel de suplente.

El cuarto, y no menos importante, es la postura del Cádiz CF, que tendrá la última palabra. El club intentará en primer lugar hacer un traspaso para obtener rentabilidad económica. Si no es posible una venta, cabe la opción de una cesión. En cualquier caso, la entidad con sede en el Nuevo Mirandilla no será un freno si surge la opción real de Álex Fernández tenga la oportunidad de unirse a otro equipo.