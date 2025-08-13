Frenazo a los frentes abiertos en el Cádiz CF

El mes de agosto avanza sin freno y cuando se acerca a su ecuador y quedan pocos días para el debut del Cádiz CF en Liga, los deberes se acumulan en las oficinas del estadio Nuevo Mirandilla y en las de las instalaciones de El Rosal. Queda mucho por hacer, como le sucede a bastantes equipos, pero en el caso del conjunto amarillo el frenazo es importante desde el pasado fin de semana.

Por partes. La salida de Chris Ramos parecía muy encauzada para recalar en el Botafogo, a cambio de una cantidad que puede rondar los cinco millones de euros. Tan encauzada como que el acuerdo del delantero con el club brasileño está firmado. Pero el asunto se ha complicado cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de que el gaditano salga cedido con una opción de compra. El dinero por el jugador llegaría pero no sería ahora en la cantidad esperada y necesaria para el Cádiz CF.

La inscripción de los fichajes y los renovados tiene mucho que ver con esta operación al dotar al club de músculo económico.

Con Chris con pie y medio en Brasil, reforzar el ataque es otra cuestión que se viene trabajando pero que depende de la salida del gaditano. Vladyslav, del Alcorcón, y Salim Lawal, que milita en el NK Istra 1961 de la liga croata, son los nombres que se han ido vinculando al futuro del Cádiz.

Además del ataque, Gaizka Garitano ha pedido un defensa central, un centrocampista y un extremo que pueda actuar en las dos bandas, por lo que también hay faena por ese lado.

Otro asunto complejo afecta a los descartes. Después de algunas salidas de jugadores que no entran en los planes, todavía quedan integrantes del 'pelotón de los descartes'. Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino se encuentran en esa situación, si bien el último de ellos tiene opciones de quedarse finalmente con dorsal -dependiendo de los fichajes que restan- a pesar de estar toda la pretemporada sin jugar amistosos ni haber acudido al 'stage' de Benalup-Casas Viejas.