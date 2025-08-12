Chris, rumbo al Botafogo pero con un cambio radical para el Cádiz CF

Alguna vez merecerá la pena saber qué está sucediendo realmente con la operación de Chris Ramos. El delantero del Cádiz CF lo tiene todo listo -hasta su contrato firmado con el Botafogo- para jugar esta temporada en Brasil, donde está la competición en marcha, pero lo que estaba muy avanzando entre los dos clubes ha sufrido un cambio que no debe variar el final de la historia, aunque sí conlleva otras rutas para cerrar el acuerdo.

Fuentes cercanas a la operación venían marcando que se trataba de un traspaso del delantero gaditano a cambio de una cantidad aproximada a los cinco millones de euros. Un dinero que el club gaditano esperaba frotándose las manos para poder atender cuestiones como la inscripción de futbolistas y seguir avanzando en la configuración de la plantilla.

Sin embargo, en las últimas horas los acontecimientos han ido girando a un rumbo inesperado y que cambia de forma clara la operación. Y es que ahora se habla, tal y como apunta el periodista Francisco Jiménez, a un acuerdo para una cesión que recoja una opción de compra (no se sabe si sería obligatoria).

Esta vía anularía el ingreso de los cinco 'kilos' que se esperaban ahora y que no hay que descartar en un futuro al existir esa opción de compra y el precio de la misma. Pero el Cádiz CF pierde un ingreso que venía de perlas para cerrar la llegada de delanteros más que 'tocadosi como es el caso de Vladyslav, del Alcorcón, o Salim Lawal, que juega en Croacia.

Sin embargo, el Cádiz CF necesita saber cuál será finalmente la fórmula para la marcha de Chris Ramos, quien tenía previsto viajar este martes a Brasil.