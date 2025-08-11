Salim Lawal, un nigeriano para el ataque del Cádiz CF

Desde el Cádiz CF se sigue avanzando en reforzar el ataque ante la marcha de Chris Ramos, que está previsto que este martes, día 12 de agosto, ponga rumbo a Brasil para unirse al Botafogo. Una baja sensible a pesar del dinero que deja su traspaso.

Con la advertencia de Gaizka Garitano de aportar argumentos al ataque, sale el nombre de Salim Lawal Fago, un nigeriano que tiene 22 años (mide 1,84 metros) y que juega en el NK Istra 1961. Ha sido internacional con la selección sub’20 de Nigeria y acumula tres años jugando en Croacia.

La campaña pasada sumó seis goles después de jugar 31 partidos, mientras que en el presente ha comenzado con buen pie y ya ha conseguido un tanto y una asistencia en dos partidos. Una cantidad cercana al medio millón de euros puede cerrar la operación.

La negociación por este atacante también se ha puesto en marcha porque desde el Cádiz CF buscan diversas opciones hasta quedarse con la que tenga un poco de todo lo mejor y, además, esté dentro de las posibilidades económicas del club.

Cabe recordar que la entidad amarilla se maneja con otros nombres entre los que destacan el de Vladyslav Kopotun (24 años), un ariete ucraniano que milita en el Alcorcón, conjunto de Primera Federación. Antes pasó por el Sabadell, donde vivió su etapa final como canterano.

El curso pasado el ariete hizo 14 goles en 31 encuentros, si bien nunca ha jugado en por encima de la tercera categoría nacional. El atacante está de acuerdo en su salida del conjunto madileño, pero falta el pacto entre clubes. Su cláusula es de 1 ‘kilo’, pero por algo más de la mitad la entidad madrileña podría da el visto bueno.