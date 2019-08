Entre cuatro y seis fichajes más en el Cádiz CF

El Cádiz CF trabaja en el diseño definitivo de una plantilla que difícilmente estará confeccionada en su totalidad antes del comienzo oficial de la temporada. Los gaditanos iniciarán la campaña 2019/20 el próximo día 18 (domingo) con un duelo en casa frente a la recién ascendida Ponferradina.

La misión es doble: aligerar peso y sobre todo realizar varias incorporaciones. ¿Cuántos fichajes acometerá el club antes del próximo 2 de septiembre, fecha establecida para el cierre del mercado de verano? Pueden llegar entre cuatro y seis jugadores.

Con la defensa hecha, el único movimiento probable en la zaga es el aterrizaje de un lateral izquierdo si se consuma la marcha de Brian (es público que el entrenador, Álvaro Cervera, no cuenta con él).

Más complicada es la situación en los extremos. El Cádiz CF cuenta a día de hoy con un solo especialista: Salvi. David Querol es más delantero que extremo aunque puedan desenvolverse en los costados.

A Salvi se une durante la pretemporada el canterano Javi Navarro, uno de los participantes en el ascenso del Cádiz B a Segunda División B. El futbolista está causando una grata impresión al cuerpo técnico y no está descartado que pueda quedarse en el primer equipo.

En principio deberían incorporarse dos o tres jugadores para apuntalar las bandas. El club pretende hilar fino porque la forma de juego del conjunto amarillo se basa en buena medida en la velocidad de los extremos tras el robo de balón. Shengelia para la derecha y Lazo para la izquierda son claros candidatos, aunque la llegada del sanluqueño se complica.

Y para redondear la plantilla queda por definir la delantera. La idea de la entidad cadista es hacer dos contrataciones para esa posición si se van Dejan Lekic y Dani Romera, que no jugaron un solo en el encuentro contra el Al Rayyan disputado en Ubrique el pasado martes. Todo apunta en dirección a Juan Muñoz y Nano Mesa, sobre todo después de los últimos movimientos (Ortuño al Albacete, Álex López al Extremadura…).

Van quedando menos opciones en el mercado y el ex del Alcorcón (fichado por el Leganés) y el ex del Tenerife (pertenece al Eibar) son los más que más suenan para reforzar el ataque del Cádiz, aunque el club no pierde de vista posibles oportunidades que puedan surgir de otras escuadras de Primera División.

Los ochos fichajes formalizados por el club del estadio Carranza se hicieron oficiales el pasado mes de julio. Firmaron por el equipo amarillo los defensas Carlos Akapo, Isaac Carcelén, Cala, Rhyner y Fali, el centrocampista Yann Bodiger, el mediapunta Jurado y el delantero Caye Quintana.

El número de incorporaciones alcanzará la docena como mínimo, con más de media plantilla nueva y el objetivo de completar una buena temporada sin renunciar a nada pero con la premisa de ir partido a partido.