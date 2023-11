La fascinación que despierta el presidente del Cádiz CF

Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz CF, demuestra seguir con mucha atención todos los movimiento de Manuel Vizcaíno al frente de la entidad. Ve la evolución del equipo, del club, de una institución que en una década ha cambiado de forma radical y que no tan lejos en el tiempo están los últimos años en Segunda B.

El vicepresidente deja volar su mente mirando a lo que puede estar por venir. "No me gusta hacer la proyección a tantos años. Lo que veo a día de hoy es una provincia cadista, un estadio nuevo en la ciudad de Cádiz sería el sueño de todos y un club afincado en Primera División y llegando a cotas que nunca antes hemos tocado. Que el Cádiz siga haciendo feliz a mucha gente estando en Primera División", añadiendo que "siempre lo he dicho, mi objetivo fundamental es que si hay un resfriado no se convierta en una pulmonía y si lo hay nos levantaremos sin problema", afirmó en Cope Cádiz.

Dentro de ese futuro, Contreras no se atreve a mostrar a los protagonistas de la gestión del Cádiz CF en unos años. "No sé si estaremos dentro de diez años porque todo tiene una etapa y un desgaste. En algún momento se producirá el relevo natural de las cosas, esto tiene mucho desgaste. Una de las cosas que más admiro de Manuel Vizcaíno es que lleva diez años en el Cádiz y lo está haciendo con una entereza loable. Entiendo al final que el cargo es el que es y tiene una responsabilidad, pero cuando estás en el cargo el desgaste es enorme y todos somos personas", advierte Contreras.

El dirigente no tiene dudas a la hora de desprenderse en elogios a la cabeza visible del club. "Manolo (Vizcaíno) va a hacer una década aquí y el desgaste va a ser tremendo, su lucha ha sido incansable, el otro día veía una foto de cuando llegó y otra de ahora y se ve el desgaste y todo lo que ha hecho en este tiempo. Seguramente el reconocimiento al presidente será a posteriori, que es lo que suele pasar. Estamos en la segunda mejor etapa deportiva de la historia del club y en la mejor en materia económica".

Ese análisis como parte del Cádiz CF lo personaliza hasta donde puede... y quiere. "Yo llevo menos años y por tanto menos desgaste pero lo que es una realidad es que tanto Manolo como yo tenemos mucha ilusión. No quiero mirar a diez años vista, miro a esta temporada haciendo proyectos que supongan un antes y un después en el club".