Fali reaparece en los entrenamientos del Cádiz CF: cuándo podrá volver a jugar

Después de dos días de reposo, el Cádiz CF se adentra en la preparación del encuentro ante el Real Valladolid que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla que se disputa el próximo domingo 9 de noviembre (a partir de las nueve de la noche) en el marco de la 13ª jornada de LaLiga Hypermotion.

La plantilla realizó el miércoles 5 el primer entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de El Rosal con la vista puesta en ese partido que supone el regreso a casa tras una secuencia de tres compromisos como visitante (Granada, UCAM Murcia y Andorra). El objetivo no es otro que la victoria para frenar la racha de tres envites seguidos sin ganar. El último duelo en el santuario cadista se resolvió con una derrota (1-3) frente al Burgos que sacó de cuajo a los amarillo de un liderato que fue visto y no visto.

Ganar es el pensamiento único que impera en el vestuario aunque tanto el cuerpo técnico como los futbolistas son conscientes de la necesidad de evolucionar en determinados aspectos del juego.

Gaizka Garitano recupera a Iker Recio tras haber cumplido sanción por acumulación de cinco amonestaciones. La noticia de la primera sesión de la semana fue la presencia de Fali con el grupo. El central fue intervenido de una rodilla a mediados del pasado mes de septiembre para hacer frente a una lesión de menisco que le ha impedido competir en lo que va de temporada. Es el único miembro del plantel que aún no ha tenido minutos este curso.

El último partido oficial de Fali se remonta seis meses en el tiempo. Fue ante el Almería el 9 de mayo. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 después de haber firmado la renovación en diciembre de 2024 pese a su bajo rendimiento. De hecho, la pasada campaña fue la peor desde su aterrizaje en el Cádiz CF en mayo de 2019.

Una vez recuperado de su lesión, Fali ya es uno más en los entrenamientos aunque ahora debe adquirir la forma adecuada para poder jugar además de ganarse un sitio en el eje de la zaga. No lo tiene sencillo porque Bojan Kovacevic e Iker Recio forman una pareja estable en esa posición y Pelayo Fernández aprieta en busca de un hueco. No es fácil fijar una fecha para su reaparición. Depende de cómo se vaya encontrando. Irá entrando poco a poco y si no le da tiempo a participar en un partido durante el mes de noviembre quizás pueda debutar esta temporara en la cita de la Copera del Rey programada para la primera semana de diciembre.