El dato que explica la sequía goleadora del Cádiz CF

El Cádiz CF empieza a preparar el partido contra el Real Valladolid que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo domingo 9 de noviembre (13ª jornada de LaLiga Hypermotion). Son cinco los entrenamientos programados por el cuerpo técnico en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) para llegar en las mejores condiciones al encuentro que supone la vuelta a casa después de tres compromisos consecutivos como visitante (dos de Liga y uno de la Copa del Rey).

El conjunto amarillo tiene mucho que mejorar en ataque. Es el equipo menos goleador del campeonato en los seis capítulos más recientes con sólo dos tantos (ante el Huesca y el Burgos), lo que supone una media de 0,3 por partido.

El problema en la tarea ofensiva es una evidencia que reconoce hasta el propio entrenador. Tras el empate a cero en el terreno del Andorra, Gaizka Garitano habló muy claro. "Es una realidad que necesitamos más en ataque" y "debemos aparecer más en ataque por parte de todos" fueron sus manifestaciones más llamativas.

La plantilla tiene mucho trabajo por delante para dar un necesario paso al frente en ataque en busca del gol. Le cuesta generar ocasiones, sin ocasiones se reducen las opciones de marcar y sin marcar la victoria se convierte en una misión imposible.

Hay un dato que explica la escasez de gol del cuadro gaditano. Acredita un total de 30 disparos a puerta en una docena de episodios ligueros, lo que da un promedio de 2,5 por partido. Es el segundo equipo del torneo con menos remates entre los palos. El Huesca es el único que empeora esa cifra con 27 tiros dirigidos a portería aunque con un encuentro menos (tiene un partido pendiente contra el Real Sociedad B aplazado de la décima jornada que está fechado la tarde noche del miércoles 5 de noviembre).

El Cádiz CF es un gran defensor: acumula siete envites con la portería a cero y el segundo menos goleado con nueve tantos en contra (0,7 por partido). Sólo Las Palmas recibe menos dianas (7).

Pero el Cádiz CF es un pésimo atacante con 11 goles marcados (0,9 por encuentro). Sólo hay dos equipos que hacen menos tantos: el colista Real Zaragoza (seis) y el Huesca (diez).