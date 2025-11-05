Garitano, su breve paso por el banquillo del Valladolid y dos ex del Cádiz CF a sus órdenes

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, disputó más de 500 partidos oficiales durante su carrera de futbolista (era centrocampista) que repartió entre Athletic de Bilbao (el filial y el primer equipo), el Lleida, el Eibar, el Ourense, la Real Sociedad y el Deportivo Alavés. Cuando colgó las botas en 2009 con 34 años, decidió continuar vinculado al mundo del balompié como entrenador.

El Cádiz CF es el séptimo equipo que dirige Garitano, que se inició como técnico en el Eibar y también estuvo en el banquilllo del Real Valladolid, el Deportivo de La Coruña, el filial del Athletic, el Athletic, de nuevo el Eibar y el Almería antes de abrir el actual periodo que recorre en el conjunto amarillo desde diciembre de 2024 cuando sustituyó a Paco López. Acumula 467 encuentros como entrenador en una cuenta que seguirá creciendo en las próximas semanas, meses y años ya sea en el Cádiz CF o en otras escuadras.

El preparador cadista se reencuentra el próximo domingo 9 de noviembre con el cuadro pucelano justo diez años después de su paso por el club con sede en el estadio José Zorrilla. Su etapa en el banquillo del Valladolid fue bastante corta, apenas duró dos meses entre agosto y octubre de 2015, en Segunda División. Fueron diez partidos los que dirigió (nueve de Liga y uno de la Copa del Rey) antes de que los malos resultados precipitaran su salida.

En aquel comienzo de la temporada 2025-16, el Garitano entrenó en el cuadro blanquivioleta a dos jugadores que antes o después estuvieron vinculados al Cádiz CF. El técnico tuvo en su plantilla a Juan Villar, que perteneció a los amarillos tres cursos entre 2012 y 2015, en Segunda B, y con 42 goles entró en el top-10 de máximo anotadores en la historia de la entidad. El onubense ejerció

También estuvo a las órdenes de Garitano en el Valladolid Caye Quintana, que después jugó con los gaditanos en la primera parte de la campaña 2019-20, en la división de plata, antes de marcharse en la segunda el Fuenlabrada. En su caso, el delantero sólo participó en un envite con los pucelanos con el vasco en el banquillo.