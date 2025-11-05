La dura prueba que mide la temperatura del Cádiz CF

El Cádiz CF dibuja una trayectoria que indica que va de más a menos. Se hizo con 14 puntos de 18 en las seis primeras jornadas de LaLiga Hypermotion y, tras ese arranque espectacular, su producción bajó de manera notable al sumar seis en la siguiente media docena de capítulos, la más reciente, que incluye tres encuentros consecutivos (los últimos) sin ganar.

Justo en ese periodo de ralentización, el conjunto amarillo regresa al estadio Nuevo Mirandilla el próximo domingo 9 noviembre tres semanas después de su última cita como local que se resolvió con la primera derrota en el hogar de la temporada 2025-26 con aquel decepcionante 1-3 frente al Burgos.

La realidad es que el Cádiz CF pierde fuelle desde que alcanzó el liderato. Fue sentarse en el trono y dejar de vencer. En tres jornadas pasó el primer al sexto puesto, al borde de la salida de la zona de fase de ascenso. Y es ahora, en un momento de dudas, cuando le toca enfrentarse al último de los recién descendidos con el que aún no ha jugado.

Después empatar en el terreno del Leganés (1-1) y caer en Las Palmas (1-0), se mide al Real Valladolid aunque en este caso ejerce de anfitrión. Vuelve a su santuario tras firmar equis en Granada y Andorra, en ambos casos con cero a cero.

El cuadro pucelano, en el que milita el ex cadista Iván Alejo, es una prueba de fuego que sirve para medir la temperatura del cuadro gaditano. Tiene enfrente a uno de los candidatos al ascenso. Es a día de hoy un duelo de play-off porque el Cádiz CF defiende la sexta plaza (con opción de escalar peldaños) y el Valladolid llama a la puerta de la zona de privilegio desde la séptima posición. Están separados por un solo punto: 20 los locales y 19 los visitantes.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano encara la oportunidad de detener su caída en el choque contra un rival de envergadura. El desafío es ganar para así continuar arriba con la opción de volver a plaza de ascenso directo en el mejor de los casos. Una derrota le podría llevar hasta la décima posición en el peor supuesto.

De lo que no hay duda es de la importancia del partido no por la incidencia en le resolución del curso (se trata sólo de la 13ª jornada) sino por la necesidad del Cádiz CF de volver a la senda del triunfo y evitar entrar en una dinámica negativa después de haber sumado sólo dos puntos de los últimos nueve. El equipo castellano-leonés llega después de haber vencido al Granada (2-1) en el estadio José Zorrilla. Los amarillos vuelven a casa fuertes en defensa pero con problemas en la faceta atacante.