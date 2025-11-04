Juan Díaz pide paso en el Cádiz CF

Una de las notas destacadas del partido entre el Andorra y el Cádiz CF disputado el pasado domingo 2 de noviembre en el Principado fue el debut liguero en el primer equipo de Juan Díaz. La vida le cambió de golpe en apenas cinco días y cumplió su sueño. Tuvo sus primeros minutos con los mayores en la Copa y se estrenó como goleador mientras lo mejor estaba por llegar en su semana fantástica en el tránsito de octubre a noviembre.

Ante las lesiones de Iza Carcelén y Alfred Caicedo, parecía que Gaizka Garita iba a apostar por Jorge Moreno como inquilino del lateral derecho como hizo cuando el portuense se tuvo que retirar en la segunda parte del encuentro ante el Granada o tres días después en el duelo de la Copa del Rey frente al UCAM Murcia. Pero el entrenador se decantó por el canterano en una decisión arriesgada que le salió bien.

El técnico tomó una decisión atrevida y dio la alternativa a un joven de 19 años sin experiencia en el fútbol profesional cuyo único bagaje con el primer equipo era la segunda parte del reciente choque copero ante el cuadro murciano, un rival de Segunda Federación.

Natural de Sevilla, Juan Díaz se inició de niño en las categorías inferiores del Real Betis y en edad cadete se unió a la cantera del Cádiz CF, en la que fue subiendo peldaños hasta llegar al filial, con el que fue titular aunque sufrió la amarga experiencia del descenso a Tercera Federación en la campaña 2024-25.

El lateral comenzó el nuevo curso en la plantilla del Mirandilla en la quinta categoría del balompié español, pero en contacto con el primer equipo que se volvió más intenso cuando Garitano necesitó completar la convocatoria con un defensa diestro.

Suma seis presencias en la lista (entre Liga y Copa) y el pasado domingo en Andorra dio un enorme salto en su carrera con su primeros minutos, su primera titularidad y su primer partido de principio a fin en Segunda División. Todo en uno en un día inolvidable.

No sólo jugó, sino que además Juan Díaz cumplió con creces pese a que le tocó la complicada misión de marcar de Minsu, el futbolista más desequilibrante del Andorra. Salió airoso del envite en líneas generales y contribuyó a dejar la portería a cero. De hecho, salvó un gol cuando el balón ya había superado a Víctor Aznar. Sabía que era su momento, lo aprovechó y pide paso en el primer equipo sobre todo ahora que no hay laterales derechos disponibles. La decisión está en manos del entrenador, que cuenta con un efectivo más además de los 25 que están en nómina. Si el 'míster' mantiene su confianza en Juan Díaz, el canterano debutará en casa el próximo domingo en el choque contra el Real Valladolid de la 13ª jornada de Liga.