El ex futbolista del Cádiz CF Aridane puede quedar libre en enero

El cambio de año coincide con la apertura del mercado de invierno en el que los equipos tienen la posibilidad de hacer retoques con la vista puesta en la segunda parte de la temporada 2025-26, en la que están en juego los objetivos de cada uno. El Cádiz CF no sólo acude al mercado sino que además se ha anticipado con el fichaje del joven delantero Jerónimo Dómina.

Desde la entidad cadista reconocen la intención de hacerse con un defensa central para afrontar el tramo más importante de la campaña. Salvo sorpresa, el refuerzo para el eje de la zaga no será Aridana, un viejo conocido del conjunto amarillo.

El canario dejó huella de su paso por el Cádiz CF en los cursos 2015-16 y 2016-17. Participó en el ascenso de Segunda División B a Segunda y en la fase de ascenso a Primera. En total, 77 partidos oficiales como cadista. Aridane dio un impulso a su carrera con su buen redimiento con el cuadro gaditano, del que fue traspasado a Osasuna por dos millones de euros.

El defensa dio el salto definitivo a Primera con los navarros y en la máxima categoría sumó 124 encuentros entre su etapa de rojillo y su estancia en el Rayo Vallecano. Tras finalizar contrato con los madrileños el pasado 30 de junio, a sus 36 años bajó un escalón y se unió al Almería en Segunda con la aspiración del regreso a la élite.

Es posible que Aridane no vuelva a jugar en Primera y ni siquiera llegue a completar la temporada con el Almería. Su participación es escasa: cinco encuentros de Liga (sólo tres como titular) y dos de la Copa del Rey de principio a fin.

El zaguero no sólo juega poco sino que además se vio envuelto en un episodio delicado a primeros de diciembre cuando dio positivo en una prueba de alcoholemia después de sufrir un accidente de tráfico. El futbolista fue sancionado por su club, pidió perdón y volvió a la normalidad de su trabajo diario en los entrenamientos y la competición. De hecho, tras esa incidente, jugó dos partidos como integrante del once inicial.

El futuro de Aridane está en el aire. La Voz Deportes de Almería informa de que el club intenta llegar a un acuerdo con el central para la rescisión de su contrato en enero. Tiene contrato hasta final de curso pero puede quedar libre en pocos días.