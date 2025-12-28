La defensa del Cádiz CF, la segunda más sancionada de la Liga

El Cádiz CF se dispone a comenzar 2026 de la misma manera que terminó 2025: con problemas en la defensa. El conjunto amarillo afrontó el último partido del año que está a punto de expirar sin la presencia de Mario Climent, titular indiscutible en el lateral izquierdo. Tampoco estuvo Bojan Kovacevic, otro fijo. La baja del serbio es de larga duración (en principio hasta el mes de marzo como mínimo tras ser intervenido de una rodilla) y la del alicantino fue puntual debido a la sanción federativa que se vio obligado a cumplir después de alcanzar las diez amonestaciones. Es el futbolista de las dos categorías más altas del balompié español que acredita más cartulinas amarillas camino del ecuador de la temporada 2025-26.

Climent pone el contador a cero y está disponible para el primer compromiso del nuevo año. Todo apunta a que vuelve al costado izquierdo de la zaga para la cita del Cádiz CF con el Deportivo de La Coruña en Riazor perteneciente al vigésimo capítulo programada para el domingo 4 de enero (a partir de las 21:00 horas).

El problema lo tiene Gziaka Garitano en el otro lado. Iza Carcelén vio la tarjeta en el encuentro contra el Castellón "por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor", expuso en el acta el colegiado vasco Gorka Etayo Herrera. Esa medida que sufrió el portuense supuso la quinta cartulina de la presente campaña que provocó la decisión del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol de imponerle un partido de suspensión.

El gaditano no puede vestirse de corto en la última visita de la primera vuelta a la espera de conocer quién ocupa su plaza en el lateral derecho toda vez que Alfred Caicedo no entró por lesión en la convocatoria del último envite. Si el ecuatoriano está preparado, es su turno. De lo contrario, el entrenador debe buscar una solución de emergencia.

La defensa del Cádiz CF se ve golpeada por los castigos derivados de la acumulación de amonestaciones. Son cuatro sanciones y tres jugadores afectados en lo que va de competición. Climent se ha perdido dos jornadas por ese motivo, una Iker Recio y ahora le toca descansar a Iza Carcelén. Iker Recio (nueve) y Caicedo (cuatro) están a una sola tarjeta del correspondiente castigo (además del centrocampista Moussa Diakité).

La defensa del conjunto amarillo es la más sancionada de LaLiga Hypermotion después de la del Real Zaragoza. En el equipo maño, ubicado en zona de descenso, son cuatro los futbolistas adectados por decisiones de carácter disciplinario.