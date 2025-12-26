Los Reyes del Cádiz CF por Navidad

Momento de hacer cuentas y ver números con motivo del parón de la competición en las vacaciones de Navidad. Las 19 primeras jornadas y las dos eliminatorias de Copa del Rey sitúan a algunos jugadores del Cádiz CF en un lugar de privilegio en cuanto a participación. Nueve son los futbolistas que han pasado de los mil minutos a esta altura de temporada y tres destacan por encima de ese grupo.

A Gaizka Garitano le ha costado dar con un once tipo, lo que ha conseguido en las últimas jornadas y coincidiendo con las lesiones de jugadores importantes. El preparador vasco tiene a su equipo favorito a tenor del rendimiento y los resultados. Dentro de ese bloque preferido, hay tres jugadores que ocupan el podio de participación. Son los casos del portero Víctor Aznar, el defensa Iker Recio y el centrocampista Moussa Diakité.

Van de la mano el cancerbero y el defensa central, que han jugado todos los minutos posibles en Liga después de 19 jornadas. Suman cada uno de ellos 1.710 minutos. A Aznar no le puede nadie después del gran rendimiento que está dando, mientras que Iker Recio se ha hecho muy poderoso en el centro de la zaga al estar Fali lesionado desde principio de agosto y Kovacevic desde hace algunas semanas.

En cuanto a Moussa, son 1.572 minutos sobre el verde después de que sea un pilar para el entrenador en el centro del campo del Cádiz CF. El maliense da trabajo, fútbol y hasta goles, por lo que Garitano no tiene dudas en cargarle de minutos.

No cabe duda que los tres casos son una auténtica sorpresa porque pocos pensaban en estos registros la pasada pretemporada partiendo de la base de la titularidad que arrastraba David Gil, el peso de Fali y Kovacevic en la zaga y la apuesta numerosa de centrocampistas efectuada por el club el pasado verano en el centro del campo.

Por encima de los 1.000 minutos en el parón navideño se encuentran otros seis jugadores. Son los casos de Mario Climent (1.480 minutos), Iza Carcelén (1.372), Sergio Ortuño (1.313), Álvaro García Pascual (1.230), Bojan Kovacevic (1.131) y Suso (1.105), teniendo en cuanto que estos dos últimos llevan varios partidos fuera del equipo por lesión.

Víctor Aznar, Iker Recio y Moussa Diakité son los Reyes del Cádiz CF en estas fechas tan señaladas; una sorpresa muy agradable gracias a un rendimiento que ha sorprendido a todos y que en el caso de los primeros han sabido aprovechar estar en el sitio adecuad y en el momento justo.

Por su parte, Moussa ha tenido que pelear con competidores con más experiencia en la mayoría de los casos, pero por el momento va ganando la carrera de la titularidad.