El ex del Cádiz CF Aridane pide perdón pero es sancionado por el Almería

El Almería informó el martes 9 de diciembre de que ya ha adoptado medidas disciplinarias contra su jugador Aridane Fernández por su detención el viernes tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia después de sufrir un accidente de tráfico y presuntamente abandonar el lugar de los hechos para ocultarse en su domicilio. El central perteneció al Cádiz CF dos temporadas.

Aridane impulsó su carrera como su futbolista durante su estancia en el conjunto amarillo, con el que ascendió de Segunda División B a Segunda en la campaña 2015-16 y sobresalió en la 2016-17 en la categoría de plata antes de ser traspasado a Osuna, con el que subió a Primera y debutó en la élite del balompié español. Su siguiente equipo fue el Rayo Vallecano y en el presente curso se unió al Almería, en el que ejerce un rol secundario.

El director general del Almería, Mohamed El Assy, mostró en los medios del club su rechazo a lo que hizo el futbolista y señaló que la entidad actuó de inmediato con las medidas disciplinarias previstas pese a la discreción inicial motivada por mantener la concentración deportiva.

"El club ha tomado sus medidas desde el primer momento con el jugador. Nada más saber lo que había ocurrido nos reunimos con Aridane y le dije que estábamos en contra de lo que hizo. Fue un error grande y debemos aplicar un reglamento de régimen interno que tenemos para estos casos. Teníamos también que escuchar su reacción y desde el primer momento mostró arrepentimiento", dijo El Assy.

Añadió que el futbolista ha reconocido la magnitud de su error y ha pedido disculpas de manera insistente, aunque ello no anula las medidas disciplinarias adoptadas por la entidad.

"Aridane no es ningún niño. Él ya es grande y su forma de disculparse fue sincera. Él está arrepentido, mucho. Nos lo ha hecho saber y eso no quita su castigo. Lo importante en estos casos es que sabe que lo hizo muy mal", apuntó el CEO del Almería.

Sobre la demora en explicar la posición del club, indicó que la prioridad era mantener la concentración deportiva porque "quería que sólo se hablara del partido del Andorra", aunque internamente se reaccionó y el futbolista "va a luchar por su perdón y para compensar el error" dentro de la disciplina del equipo.