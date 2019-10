Un Álex Fernández que atraviesa un momento fenomenal incrementó su cuenta goleadora a cinco unidades al convertir un penalti que supuso la sentencia: "Son tres puntazos importantes que llegan en casa otra vez tras las dos salidas. El equipo muestra el mejor estado de forma que recuerdo desde que se produjo mi llegada aquí a Cádiz, pero hay que seguir porque la competición no para y quedan todavía muchas jornadas, todo un mundo".

El centrocampista siguió hablando sobre cómo ve al conjunto entrenado por Álvaro Cervera, líder destacadísimo de la categoría de plata: "Nos gusta correr, sabemos sufrir, seguimos a muerte la idea que nos transmite el míster..., y todo ello se ve reflejado en los magníficos resultados que estamos consiguiendo desde que comenzó la Liga".

La afición está como loca con su equipo, el cual no cesa de dar alegrías a sus seguidores, pero un elemento experimentado como él prefiere ser cauteloso: "Entiendo que es normal la euforia que se ve en nuestros aficionados porque la realidad es que lo hemos ganado casi todo y acumulamos una ventaja muy grande, pero nosotros tenemos los pies en el suelo. Repito que falta aún buena parte de la primera vuelta del calendario y la segunda entera".

Por su parte, Aythami, el veterano capitán de una UD Las Palmas que vio cortado en el Ramón de Carranza su gran momento, señalaba al final del choque lo siguiente: "Se trata de una derrota dura por las expectativas que se habían creado y la magnífica racha que llevábamos. En cualquier caso, yo estoy orgulloso de lo que ha hecho mi equipo esta noche porque hemos sido fieles a nuestro estilo, tocando y tocando el balón aunque en esta oportunidad no hayamos creado muchas ocasiones. Ellos, por su parte, hicieron lo habitual, estar muy seguros en defensa y aprovechar las pocas ocasiones que crean".

De Ais Reig, el árbitro valenciano de la contienda, quiso hablar el canario, que mostró no tener pelos en la lengua: "Con este árbitro ya nos pasó en Oviedo el año pasado. Nos ha tratado con chulería y falta de respeto. Esa ha sido su actitud. Hasta el jugador del Cádiz le ha dicho a Alberto de la Bella que no había sido penalti. Ojalá no nos vuelva a pitar nunca más. Además, para nosotros parece que no existe el VAR, ni una vez nos ha favorecido desde que empezó la temporada". Eso sí, al Cádiz lo elogió: "Ellos están arriba por algo, perdimos contra un equipazo. Lo hacen muy bien defensivamente, se nota que llevan muchos años con el mismo entrenador".