La escalada oculta de Álex Fernández en el Cádiz CF

Alejandro Fernández Iglesias, Álex Fernández, vive la temporada que le acerca a una década en el Cádiz CF, que no todo profesional puede vivir en un mismo equipo. El madrileño es el jugador de la actual plantilla con más temporadas de amarillo, nueve, muy seguido de cerca por las ocho que lleva David Gil.

Álex ha ido adaptando su guión a las circunstancias que han marcado su etapa en el conjunto gaditano, pero siempre con un papel a tener en cuenta desde que en el verano de 2017 abandonara el Elche para poner rumbo al entonces Ramón de Carranza. Lo hizo aún con 24 años pero con la experiencia de haber estado en el fútbol español (Real Madrid Castilla, Espanyol y Elche) y en el extranjero (Croacia e Inglaterra), por lo que al Cádiz CF le aportaba garantía suficiente ir a por su fichaje.

El tiempo ha ido pasando con un ascenso a Primera, tres permanencias en la elite y el descenso de hace dos temporadas. Todo lo ha vivido como protagonista de un proyecto que ya es muy suyo. Tanto, que en los dos últimos veranos las quinielas le situaban en otro destino y al final el amarillo era el 'abrigo' del pelirrojo, que parece inseparable de este destino al sur del sur.

Difícilmente Álex pensaba en aquel ya lejano 2017 que iba a sentar cátedra en Cádiz, en el Cádiz CF. Los números mandan y son el contador de lo bueno y lo menos bueno. Este centrocampista de corte ofensivo suma 297 encuentros oficiales con el equipo cadista. Es el séptimo jugador de la historia con más partidos. Ahí queda eso.

Raúl López (399), Chico Linares (354), Pepe Mejías (345), Barla (341), Ricardo Escobar (303) y Manuel Cosano 'Mané' (297) están por arriba de Álex, lo que quiere decir que en caso de jugar el lunes próximo contra la Real Sociedad B superará al inolvidable mediapunta gaditano y pasará a estar entre los seis cadistas con más encuentros oficiales en toda la historia.

Pero es que la lógica dice que Álex crecerá y crecerá en lo que resta de campaña para dejar atrás también a Ricardo Escobar, lo que le hará entrar por la puerta grande del 'top 5' en la historia del Cádiz CF.

297 partidos (202 como titular), 19.065 minutos y 40 goles ponen sobre la mesa la brillante realidad de un futbolista que ya forma parte de los elegidos entre los elegidos, lo que se ha ganado en nueve campañas de compromiso, alegría y sufrimiento pero siempre desde la coraza amarilla que ha defendido con honor y entereza. No hay un pero al papel del futbolista ni tampoco a la persona que ha sabido respetar su destino, antes que nada, para luego ser respetado y formar parte de la historia del Cádiz CF.