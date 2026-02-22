El entrenador del Cádiz CF explica por qué echa de menos a Kovacevic

Las lesiones acompañan al Cádiz CF a lo largo de una temporada 2025-26 que no está siendo nada fácil. No son pocos los futbolistas que han sufrido problemas físicos de mayor o menor calado. Alguno ya no podrá competir hasta el curso venidero como Iuri Tabatadze, operado hace varias semanas de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha. En el caso de Suso, ha superado una dolencia en el sóleo que le ha dejado sin jugar los últimos tres meses y apunta a la convocatoria del partido contra la Real Sociedad B que el lunes 23 de febrero cierra la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion (20:30 horas).

Uno de los fijos en el once está en el dique seco desde que el pasado 30 de noviembre tuvo que retirarse durante la segunda parte del encuentro ante el Córdoba disputado en el Nuevo Arcángel. Bojan Kovacevic tuvo que parar aquel día y pasó por el quirófano a mediados del pasado mes de diciembre para ser tratado de su rodilla derecha. Le esperaban varios meses de baja.

El bravo defensa serbio estaba llamado a ser el principal referente del centro de la retaguardia, pero sólo ha podido jugar 13 partidos de Liga en la presente campaña aunque es posible que pueda volver al césped en la recta final del campeonato. Esa es la previsión desde que fue intervenido.

El entrenador del cuadro gaditano, Gaizka Garitano, no escondió que echa de menos al zaguero a tenor de las declaraciones que realizó en la comparecencia previa al duelo contra la escuadra donostiarra.

La pretensión de Garitano no era poner excusas -eso fue lo que aseguró-, aunque dijo que Kovacevic "es el baluarte de los aspectos defensivos del equipo". Subrayó el técnico que se trata del jugador "más contundente y con mejor físico", aunque recalcó que la consistencia atañe a todo el bloque y no sólo a los que juegan atrás.

El preparador cadista considera necesario que "la gente de atrás que saque mejor la pelota" y que os futbolistas que se mueven arriba "aprieten algo más". Remarcó que si algo ha tenido el Cádiz CF es "consistencia defensiva". A su entender, "estamos encajando, pero tampoco tanto".