Entradas visitantes para el Burgos - Cádiz CF: precio y cómo comprar

El Cádiz CF traslada su atención al partido contra el Burgos correspondiente a la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el próximo sábado 14 de febrero en el Estadio Municipal de El Plantío a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde).

Los amarillos juegan a domicilio el primer sábado de Carnaval con el objetivo de conseguir la primera victoria de la segunda vuelta o al menos no perder después de cuatro derrotas consecutivas. El equipo que ejerce de local ocupa la séptima posición con 39 puntos, cinco más que el Cádiz CF, undécimo con 34.

Con motivo del desplazamiento a la ciudad castellano-leonesa, la entidad cadista pone a disposición de sus abonados entradas para la zona visitante.

Fechas y horarios de venta

Lunes 9 y martes 10: de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h

Miércoles: de 9:30 a 11:00 h

Precio

Entrada única: 25 €

Puntos de venta

De forma presencial en Atención al Socio

Por teléfono en el 956 00 00 11

Desde el Cádiz CF destacan que es venta exclusiva para socios y que las entradas son personales e intransferibles.