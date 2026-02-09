Entradas visitantes para el Burgos - Cádiz CF: precio y cómo comprar
El conjunto amarillo visita al cuadro castellano-leonés el primer sábado de Carnaval
El Cádiz CF, en mitad de la nada: lejos del ascenso y el descenso y tendencia a la baja
El Cádiz CF traslada su atención al partido contra el Burgos correspondiente a la 26ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el próximo sábado 14 de febrero en el Estadio Municipal de El Plantío a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde).
Los amarillos juegan a domicilio el primer sábado de Carnaval con el objetivo de conseguir la primera victoria de la segunda vuelta o al menos no perder después de cuatro derrotas consecutivas. El equipo que ejerce de local ocupa la séptima posición con 39 puntos, cinco más que el Cádiz CF, undécimo con 34.
Con motivo del desplazamiento a la ciudad castellano-leonesa, la entidad cadista pone a disposición de sus abonados entradas para la zona visitante.
Fechas y horarios de venta
- Lunes 9 y martes 10: de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h
- Miércoles: de 9:30 a 11:00 h
Precio
- Entrada única: 25 €
Puntos de venta
- De forma presencial en Atención al Socio
- Por teléfono en el 956 00 00 11
Desde el Cádiz CF destacan que es venta exclusiva para socios y que las entradas son personales e intransferibles.
