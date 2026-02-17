Entradas a 10 euros para el partido Cádiz CF - Real Sociedad B

El calendario coloca el compromiso del Cádiz CF correpondiente a la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion en un día que suele ser poco apetecible para los aficionados. El conjunto amarillo se enfrenta a la Real Sociedad B no en fecha de fin de semana como es tradicional en el torneo doméstico sino un lunes, en este caso la noche el 23 de febrero. La cita se dirime en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 20:30 horas. El envite de la primera vuelta entre ambos equipos disputado en San Sebastián el pasado mes de septiembre se resolvió con empate (3-3) gracias a aquel doblete que hizo Iuri Tabatadze en los instantes finales con el que evitó la derrota.

El club quiere promover la asistencia de seguidores al encuentro contra el filial de la Real Sociedad, que llega a territorio gadiatno después de vencer (2-1) al Málaga que también se jugó en lunes (el día 16). Los de Gaizka Garitano regresan a su feudo después de firmar un empate (1-1) en el terreno del Burgos.

Cuanto más pobladas estén las gradas, mejor. La entidad cadista informa de que este martes 17, a partir de las 16:00 horas, sale a la venta una promoción especial de 500 entradas para socios al precio único de 10 euros la unidad, de cara al duelo frente al cuadro donostiarra que clausura el capítulo 27 del campeonato.

Desde el club indican que la promoción estará disponible exclusivamente para abonados, con un máximo de una entrada por socio, y será válida únicamente para las zonas de Preferencia Alta y Tribuna Alta.

Horario de Atención al Socio

Martes a viernes: de 8:30 a 15:30 horas

Sábado: de 11:00 a 14:00 horas

Domingo: cerrado

Lunes (día de partido): de 11:00 a 21:00 horas

Teléfono de información del Cádiz CF: 956 000 011.