El serio aviso de la Real Sociedad B al Cádiz CF

La Real Sociedad B sacó su mejor cara ante un 'gallito' como el Málaga, al que superó en Anoeta a pesar de empezar perdiendo y de tener enfrente a un conjunto que apuesta fuerte esta campaña en la parte alta de la tabla.

Los pecados que se le suelen asignar a los filiales se los apropió esta vez el Málaga CF, que pegó un resbalón gordo en Anoeta. La Real Sociedad B, rival del Cádiz CF la próxima jornada, le remontó el gol inicial de Larrubia (2-1), con una gestión deficiente de la ventaja en un partido en el que tuvo un protagonismo innegable el valenciano Fuentes Molina, un árbitro sin nivel, con decisiones risibles que condicionaron el partido. Si hubo un error a favor el domingo ante la Cultural se lo cobraron bastante bien. Un penalti claro sobre Joaquín con 1-1, que el VAR, ahora herramienta de decoración porque el viento del comité sopla por ahí, no advirtió tampoco. Una primera tarjeta a Juanpe cuando Larrubia sufrió tres faltas duras antes de la primera y un rodillazo bordeando la roja y la agresión de Kita que se fue al limbo.

Árbitro aparte, otro de los problemas que tienen los filiales suele ser la falta de respeto, partido deficiente en las áreas del Málaga. Desde la falta de contundencia de Montero y Murillo en el 1-1 hasta el córner (con falta muy posible de Carrera a Alfonso Herrero) mal defendido del 2-1, también con carencia de puntería delante. Se generaron más ocasiones que en otros partidos en los que se marcó más. Pero los delanteros malaguistas tuvieron la persiana bajada.

La realidad es que el filial de la Real se carga a un aspirante a todo dentro de la zona alta, como es el Málaga, y acudirá al Nuevo Mirandilla dentro de una semana con el cuchillo entre los dientes dispuesto a tumbar a otro histórico de la categoría como es el Cádiz CF.