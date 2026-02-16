Al Cádiz CF le espera un adversario muy peculiar

El efecto trampa que tiene un encuentro contra un filial se podrá ver en directo el próximo lunes, día 23 de febrero (20:30 horas), en el estadio Nuevo Mirandilla. El calendario cruza al Cádiz CF con la Real Sociedad B y hay aspectos de este adversario lejos de su campo que invitan a hacer una reflexión.

El filial donostiarra, que es uno de los recién ascendidos de la pasada temporada, no está fino cuando juega como visitante, lo que demuestra su puntuación después de 13 encuentros lejos de su feudo. Dos empates, dos victorias y nueve derrotas es el registro que no le ayuda a alejarse de la zona baja.

La Real B fue capaz de tumbar 0-3 a todo un Deportivo el 13 de diciembre del año pasado, así como es más reciente en el tiempo el 1-2 en Andorra, el pasado 7 de febrero. Las dos tablas como visitantes también son de este año: un 1-1 en León, el 3 de enero, y otro 1-1, esta vez en Zaragoza, el 17 de enero.

Lo llamativo del caso es que esa reacción de la Real Sociedad B lejos del País Vasco tiene fecha fresca en el tiempo, ya que los 'yogurines' donostiarra han arañado en cuatro de sus últimos cinco encuentros como visitantes. Solo perdieron en Leganés (2-0) el pasado 24 de enero en ese periodo de tiempo tan favorable lejos de su estadio.

A pesar de la reacción actual, los datos del próximo rival del Cádiz CF como visitante -ocho puntos de 27 posibles- son malos. Solo son peores los del Eibar (5 puntos) y están empatados a los del Huesca. En cuanto a los goles recibidos cada vez que tiene un desplazamiento, también son elevados dentro de la categoría. La Real B ha visto perforada su portería fuera de casa en 23 ocasiones, uno menos que Ceuta, Andorra y Cultural Leonesa, que presentan 24.

Estos son datos a tener en cuenta pero que, en muchas ocasiones, sirven de poco cuando el balón empieza a rodar. El Cádiz CF sabe que le espera un adversario joven que no es fuerte como visitante, aunque lleva ahora algo más de dos meses fino en esta parte del calendario.

Con 28 puntos, el filial está empatado con el Valladolid, que sería ahora mismo el primer equipo en descender si acabara la Liga, compartiendo esa zona caliente con la Cultural Leonesa, el Zaragoza y el Mirandés.